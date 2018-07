O LinkedIn, rede social que reúne perfis profissionais, deu mais um passo para ficar mais interativo. A partir de agora, os usuários podem seguir empresas cadastradas na rede e receber, em tempo real, as atualizações dos perfis seguidos em sua página página inicial.

Nas configurações de cada follow, também é possível dosar o volume de informações recebidas, escolhendo as áreas da empresa sobre as quais você quer saber (novas vagas, novidades no perfil, entrada e saída de funcionários) e como quer receber as atualizações (na timeline ou por e-mail).

A função lançada é exatamente igual à usada por sites como o Facebook (com o botão ‘Gostar’) e o Twitter, com que a rede social de profissionais já está integrada: desde o ano passado, é possível twittar pelo LinkedIn e enviar tweets para ele usando uma hashtag.

Com mais de 65 milhões de usuários, o LinkedIn está buscando se fazer presente em todos os sites ou plataformas que as pessoas usem profissionalmente. Pensando nisso e apostando em ferramentas sociais, já lançou um encurtador de URLs, travou parceria com o Microsoft Outlook e abriu sua API.