Uma das seguradoras da Sony foi à Justiça pedir para não ser obrigada a arcar com os danos causados por ataques de hackers

Sede da Sony em Tóquio. FOTO: ITSUO INOUYE/AP

NOVA YORK – Uma das seguradoras da Sony pediu a um tribunal para não ser obrigada a ressarcir danos que podem ser incorridos pelo conglomerado japonês diante eventuais indenizações nos numerosos processos judiciais relacionados à grande violação de dados ocorrida na PlayStation Network no começo do ano.

A disputa surge em um momento de alta na demanda por “seguro virtual”, já que as empresas desejam se proteger contra queixas de clientes e contra os custos associados em casos de roubo de dados e identidade. A forma dessas apólices se tornou grande tema de debate no setor de seguros.

A Zurich American Insurance solicitou a um tribunal estadual de Nova York, em uma petição apresentada na quarta-feira, 20, que determine que ela não precise defender ou indenizar a Sony contra quaisquer solicitações “apresentadas em processo coletivos, em queixas diversas ou em potenciais processos futuros instituídos por secretários estaduais de Justiça”.

A Zurich American, subsidiária da Zurich Financial Services, também está processando unidades da Mitsui Sumitomo Insurance, AIG e ACE, solicitando que o tribunal esclareça suas responsabilidades pelas diversas apólices de seguros que elas venderam à Sony.

“A Zurich não acredita que tenha obrigação de cobertura, mas na medida em que pode existir um dever de defesa, a empresa deseja garantir que todas as seguradoras com o potencial dever de defesa façam sua contribuição”, disse Richard Bortnick, advogado do escritório Cozen O’Connor e editor do blog de Direito CyberInquirer.

Bortnick, que não está envolvido no caso, disse que embora a Sony tenha a possibilidade de alegar que sofreu danos patrimoniais como resultado da violação de dados, é provável que a Zurich alegue que as apólices genéricas de seguro adquiridas pela Sony jamais tiveram a pretensão de cobrir ataques digitais.

A Sony por enquanto não quis comentar. A AIG se recusou a falar sobre o tema, e não foram localizados representantes da Mitsui Sumitomo para comentar o assunto de imediato.

/ Ben Berkowitz (REUTERS)