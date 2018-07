Maior seguradora da Europa diz que espera lucrar com a demanda maior de empresas por seguros contra ataques online

MUNIQUE – A Allianz, maior seguradora da Europa, espera lucrar com a crescente demanda corporativa por seguros contra hackers e falhas de internet, disse a empresa nesta quarta-feira, 10.

“Vemos seguro cibernético como um mercado de grande crescimento”, disse Hartmut Mai, membro do conselho da unidade AGCS da Allianz para seguro corporativo global e riscos especiais.

O seguro contra ameaças cibernéticas é visto como um mercado potencialmente lucrativo para as seguradoras da Europa, especialmente agora que os legisladores estão prometendo multas maiores para empresas que perdem dados.

Enquanto os produtos de seguros cibernéticos nos Estados Unidos já estão bem desenvolvidos, gerando prêmios de cerca de US$ 1,3 bilhão por ano, eles geram prêmios de apenas cerca de US$ 192 milhões na Europa continental.

Isso deixa espaço para o mercado fora dos Estados Unidos crescer a taxas de dois dígitos. “Vemos o mercado na Europa entre 700 e 900 milhões de euros em 2018″, disse Mai, acrescentando que a Allianz pretende crescer com o mercado e deter uma fatia de cerca de um quinto.

