SÃO PAULO – Seis bilhões de assinaturas de celular no mundo. O número foi alcançado no final de 2011, levando em conta o número de cartões SIM em operação. Só China e Índia contam com um bilhão de assinaturas cada.

O número foi divulgado pelo relatório anual da União Internacional de Telecomunicações apresentado ontem.

O relatório ainda mostra que uma das principais razões para o crescimento contínuo da área é a queda constante dos preços de telefonia e internet. Entre 2008 e 2011, os preços do serviços caíram 30%. A maior queda de preço foi na área da internet banda larga, cerca de 75% mais barato.

As maiores quedas de preços são registradas nos países em desenvolvimento, justamente onde se notou os maiores crescimentos – especialmente na telefonia e banda larga móvel. Incluído nessa categoria, o Brasil aparece como um dos países que compensou o atraso de alguns anos e conseguiu um dos maiores progressos na área, ao lado do Bahrein, Gana, Quênia, Ruanda e Arábia Saudita. Os países em desenvolvimento representaram 35% da receita total do setor.