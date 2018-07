Anatel confirma que Claro, Tim, Vivo, Oi, Sky e Sunrise confirmaram intenção de participar do leilão

BRASÍLIA – A Agência Nacional Telecomunicações (Anatel) confirmou que seis grupos entregaram nesta terça-feira, 5, propostas para o leilão de faixas de frequência para internet móvel de quarta geração (4G), marcado para 12 de junho.

Os grupos são Claro, TIM Participações, Vivo, Oi, Sky e Sunrise. Também se credenciaram a Americel, do mesmo grupo da Claro, e a Intelig, que pertence à TIM.

Segundo o presidente da Comissão Especial de Licitação da Anatel, Bruno Ramos, todas as propostas contêm garantias, mas ainda não é possível anunciar para quantos lotes cada proponente apresentou as garantias exigidas pelo edital.

Nos próximos dias serão feitas análises sobre a regularidade fiscal dos interessados.

Segundo Ramos, somente na manhã do dia 12, data do leilão, é que a Anatel informará a lista definitiva das empresas consideradas formalmente aptas a participar.

Além das frequências de 4G (em 2,5 gigahertz), a Anatel oferecerá também faixas de 450 MHz para serviço móvel rural. No fim de abril, o presidente da Anatel, João Rezende, anunciou o valor mínimo de 3,85 bilhões de reais para a licitação dessas faixas.

Com o leilão, o governo pretende também assegurar a qualidade dos serviços de telecomunicações durante a Copa das Confederações, ano que vem e a Copa do Mundo de 2014.

/ Leonardo Goy (REUTERS)