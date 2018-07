REPRODUÇÃO

Flavia Alemi

O Facebook anunciou um novo aplicativo para ajudar seus usuários a compartilhar álbuns de fotos com grupos específicos de amigos. A rede social não está sozinha nesta empreitada. Entre as várias novidades anunciadas pelo Google recentemente no evento de desenvolvedores Google I/O, uma dos destaques foi o novo recurso de armazenamento de fotos. Chamado Google Photos, ele promete armazenamento “ilimitado” e certamente deve ter deixado concorrentes como o Dropbox bastante preocupados.

A facilidade de acessar seus arquivos de qualquer lugar, em qualquer plataforma e de maneira segura faz da nuvem uma escolha cada vez mais popular entre consumidores, fazendo surgir várias opções de serviços desse tipo. Em alguns aplicativos e sites, é possível até fazer uma edição básica e organizá-las em álbuns virtuais.

Para ajudar você a fazer a melhor escolha para sua necessidade, listamos 6 formas de guardar suas memórias sem depender de pendrives e HDs externos:

GOOGLE FOTOS

Quanto custa - Gratuito

Pré-requisitos - Ter uma conta no Gmail

Espaço disponível - Infinito*

Espaço infinito para todas as suas fotos e vídeos – e de graça. Pode até soar como propaganda enganosa, mas é o que oferece o mais novo recurso do Google para o armazenamento em nuvem, o Google Fotos. A ideia saiu de um componente do Google+, a rede social da empresa, e virou mais um recurso do Google Drive, o serviço de nuvem do Google para arquivos de todo tipo. Vale lembrar, porém, que o espaço é ilimitado só para as fotos cuja resolução não ultrapasse 16 megapixels e vídeos inferiores ou iguais a 1080p. Na prática, porém, será muito difícil o usuário comum ir além dessas especificações. Como base de comparação, o smartphone mais vendido no Brasil em 2014, o Moto G, tem uma câmera de apenas 5 megapixels. Já a resolução de 1080p é o equivalente a um formato de HDTV. Caso seus arquivos ultrapassem essas limitações, eles passarão a ocupar o espaço do Google Drive, que coloca 15 gigabytes gratuitos à disposição do usuário.

O Google Fotos tem versões para web e aplicativos que rodam nos sistemas Android e iOS, permitindo que você coloque todas as fotos do seu smartphone em nuvem automaticamente quando estiver conectado em rede Wi-Fi. Mas cuidado: isso ainda não significa que você pode liberar espaço apenas excluindo suas fotos diretamente do celular. Para isso, é preciso abrir o app do Google Fotos, selecionar a imagem e escolher a opção ‘Excluir cópia do dispositivo’. Isso vai apagar a foto do seu celular, mas ela continuará disponível na biblioteca do Google Fotos. Alem disso, a biblioteca é privada, a não ser que você a compartilhe com alguém.

DROPBOX

Quanto custa - Parcialmente gratuito

Pré-requisitos - Cadastro no site

Espaço disponível - Começa em 2 gigabytes

O Dropbox é um dos pioneiros no mercado de espaço em nuvem e tem um caráter mais profissional que outros sites e aplicativos que oferecem esse serviço. Nele, além de armazenar fotos e vídeos, também é possível guardar arquivos de quaisquer outros formatos. A limitação está na quantidade de espaço gratuito que fica à sua disposição. São 2 gigabytes iniciais que podem ser expandidos de duas formas:

Gratuita

Para aumentar o espaço sem pagar nada por isso, o Dropbox mostra alguns caminhos, como indicar um amigo (+ 500 megabytes por amigo e até 16 gigabytes), fazer um tour (+ 250 megabytes) ou gerenciar seu e-mail com o Mailbox (+ 1 gigabyte), um aplicativo da empresa.

Paga

Há duas maneiras pagas para aumentar seu espaço no Dropbox:

a) Dropbox Pro: custa US$ 9,99/mês ou US$ 99/ano e dá um terabyte de espaço.

b) Dropbox Empresas: permite que, no mínimo, 5 pessoas usem o Dropbox por US$ 750/ano ou US$ 75/mês, cobrando US$ 150/ano por usuário adicional. Começa com 5 terabytes de espaço.

ICLOUD

Quanto custa - Parcialmente gratuito

Pré-requisitos - Ter um aparelho Apple

Espaço disponível – Começa em 5 gigabytes

O iCloud é o sistema de armazenamento em nuvem da Apple oferecido apenas para usuários de iOS. Ele sincroniza seus aparelhos Apple numa nuvem gratuita com 5 gigabytes de espaço e guarda não só fotos, mas também arquivos de texto, aplicativos, lembretes, e-mails, etc. Para aumentar espaço no iCloud, a Apple dispõe de uma tabela de preços:

20 gigabytes – US$ 0,99/mês

200 gigabytes - US$ 3,99/mês

500 gigabytes - US$ 9,99/mês

1 terabyte – US$ 19,99/mês

FLICKR E FACEBOOK

Quanto custa - Gratuito

Pré-requisitos - Cadastro nos sites e aparelhos Android e iOS

Espaço disponível - Flickr: 1 terabyte; Facebook: infinito

Apesar de não serem efetivamente serviços especializados em guardar arquivos em nuvem, o Flickr e o Facebook são redes sociais muito usadas com esse objetivo e que dão opções para você armazenar suas fotos tiradas com dispositivos Android. Dá para criar álbuns públicos ou privados e a forma mais fácil de fazer isso é tendo os apps das redes sociais instalados no seu smartphone.

No caso do Facebook, a rede social lançou um novo app chamado Moments para dar mais opções aos seus usuários. Com espaço ilimitado de armazenamento, o app permite salvar as fotos do celular e separá-las em diferentes álbuns para serem compartilhados com diferentes amigos. Por enquanto, a novidade só funciona nos EUA, mas deve chegar a outros países “ao longo do tempo”, segundo o Facebook.

AMAZON CLOUD DRIVE PHOTOS

Quanto custa - Gratuito nos três primeiros meses

Pré-requisitos – Cadastro na Amazon

Espaço disponível - Ilimitado

O Cloud Drive Photos da Amazon tem espaço ilimitado de armazenamento de arquivos de imagem e é gratuito nos três primeiros meses. Após esse período, é cobrada uma taxa de US$ 11,99 ao ano. O sistema também dá 5 gigabytes para guardar arquivos de quaisquer outros formatos, como vídeos, áudios e texto, entre outros.