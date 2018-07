LOS ANGELES – Um autorretrato feito no domingo com a apresentadora Ellen DeGeneres que incluiu estrelas como Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper durante a cerimônia do Oscar rapidamente tornou-se a imagem mais compartilhada da história do Twitter.

“Recebemos um email do Twitter e nós arrasamos e quebramos o Twitter. Fizemos história”, escreveu DeGeneres pouco depois que o acesso ao site de microblogs foi interrompido por causa do elevado número de compartilhamentos da imagem.

Kevin Spacey, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie e a nova vencedora do Oscar Lupita Nyong’o também aparecem na imagem, que foi feita por Cooper depois que DeGeneres sentou-se junto às estrelas que participaram da cerimônia de entrega dos prêmios do cinema norte-americano.

“Eu nunca tuitei antes!”, disse Streep, três vezes vencedora do Oscar, depois que Cooper fez a foto com um celular.

DeGeneres compartilhou a imagem em sua conta no Twitter. A foto foi compartilhada mais de 2 milhões de vezes em cerca de duas horas durante a transmissão da 86ª edição do Oscar (a publicação estava próxima dos 3 milhões até a tarde desta segunda, 3).

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 março 2014

A imagem superou o recorde que havia sido definido pela foto de vitória de Barack Obama para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. A foto de Obama abraçando a primeira-dama norte-americana, Michelle Obama, na noite eleitoral de 2012 foi retransmitida mais de 780 mil vezes.

/REUTERS