Site não é restrito aos celulares: agora é possível curtir e comentar fotos pela web

SÃO PAULO – Conservadores, preparem-se: a expansão do Instagram está apenas no começo. Depois de ir para o Android e ser comprado pelo Facebook, a rede social queridinha dos donos de iPhone chegou definitivamente à web. E em português.

O Instagram lançou hoje sua nova versão para web. O que antes era estático agora é social: é possível comentar e ‘curtir’ fotos através do browser. Basta apenas ter uma conta no Instagram.

No site é possível editar o perfil e gerenciar os aplicativos que têm acesso à rede:

Já era possível utilizar o Instagram pela web através de aplicativos como o Webstagram ou o Pinstagram. Mas, agora, uma funcinalidade nativa permite que se comente e ‘curta’ as fotos:

Desde que foi comprado pelo Facebook, o Instagram já sofreu pequenas alterações. A seção “popular” agora se tornou “explorar”. Além disso, os usuários são avisados todas as vezes em que um contato no Facebook entra no Instagram.

Mas o uso pela web é restrito. E feio – bem diferente do visual moderninho do aplicativo. Ainda não é possível ver as fotos postadas pelos seus contatos, a não ser que você tenha o link direto para elas.

O Instagram foi lançado em 2010 e permaneceu restrito para iPhone até abril deste ano, quando a empresa lançou a versão do app para Android. Pouco depois o Facebook anunciou a compra do site por US$ 1 bilhão.

