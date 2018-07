A Microsoft não quis esperar a E3 — maior feira de games do mundo que começa nesta terça-feira, 15, em Los Angeles, nos EUA — e anunciou, no domingo,13, o novo sensor de movimentos do Xbox 360. Antes chamado de Projeto Natal, a novidade foi oficialmente batizada de Kinect.

No anúncio, feito no Galen Center, em Los Angeles, e com direito a apresentação do Cirque du Soleil, também foram divulgados títulos compatíveis com o novo sistema: games esportivos, uma simulação de automóvel na qual os passageiros precisam mover seus corpos para ajudar o carro a derrapar, um jogo de dança totalmente interativo, um simulador de bichos de estimação em que os usuários podem treinar um tigre e um leão, um game de yoga-taichi e um de Star Wars que fez sucesso entre a plateia.

Foto: divulgação

Mais informações sobre os jogos e o novo controle devem ser anunciados durante a E3. As companhias que distribuirão os novos títulos, por exemplo, não foram divulgadas. Só se sabe que a LucasArts lançará o game do Star Wars.

O Kinect é dotado de três câmeras e um dispositivo que responde a comandos de voz. Para jogar, basta se movimentar em frente ao aparelho, simulando as ações das personagens. Não há fios, controles, luvas, nada. O Kinect também possui uma função de chat em vídeo online para aumentar a interatividade entre jogadores.

Analistas da área de tecnologia estimam que o controle deve estar nas lojas estrangeiras já em novembro deste ano, custando entre 50 e 200 dólares. O Kinect busca atrair jogadores casuais e pessoas que buscam por games em família para o Xbox, que já vendeu mais de 40 milhões de unidades no mundo.

O jornalista brasileiro Pablo Miyazawa foi ao evento da Microsoft e conta em site como foi a experiência.

Anúncio do Kinect em Los Angeles (foto: divulgação)

A LucasArts lança os títulos Guerra nas Estrelas.