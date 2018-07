Internet ganha novo protocolo para permitir bilhões de conexões; IPv6 entrou em vigor ontem à noite

WASHINGTON – Um novo protocolo de internet (IP, na sigla em inglês), desenvolvido para dar à rede mais espaço para crescer, entrou em vigor nesta terça-feira, 6, a partir das 21h01 (horário de Brasília). A medida, que provavelmente passou despercebida pelos usuários, permitirá que mais pessoas conectem-se à web.

O IP é o número atribuído a cada aparelho (computadores, tablets e celulares, por exemplo) quando ele acessa a rede. O protocolo permite mapear o tráfego de dados pelo mundo. A versão atual (IPv4) só tinha espaço para 4,3 bilhões de conexões, e por isso ela será substituída pela IPv6, com espaço para muito mais enlaces: um número equivalente a 34 seguido por 37 zeros.

O déficit de endereços de IP faz com que as pessoas tenham de dividir o número com vizinhos, deixando a conexão mais lenta.

“Milhares de companhias e milhões de páginas estão caminhando para a nova geração do protocolo de internet (IPv6)”, afirma a Sociedade para Internet (Isoc, na sigla em inglês), ONG dedicada ao desenvolvimento global da rede. “Os participantes no lançamento mundial do IPv6 incluem as quatro páginas mais visitadas do mundo – Google, Facebook, Youtube e Yahoo, assim como os provedores de acesso e serviço de internet em mais de cem países.”

Considerado um dos fundadores da internet, Vint Cerf diz que quando a rede entrou em operação, em 1983, seus criadores “nunca sonharam” que bilhões de dispositivos e de usuários se conectariam um dia. “Mas agora, quase três décadas depois, os mesmos servidores de internet são utilizados por 2,5 bilhões de pessoas e 11 bilhões de dispositivos em todo o mundo. O espaço está acabando”, continuou Cerf, um dos inventores do IP e “chefe evangelista de internet” do Google.

A transição completa levará vários anos, e os dispositivos que usam o protocolo IPv4 deverão continua funcionando sem problema. O novo IP entrará em atividade à medida que as pessoas trocarem equipamentos como modem e roteador.

Projeção da Cisco indica que em 2016 haverá quase 18,9 bilhões de conexões de rede, ou quase 2,5 conexões para cada habitante da Terra. Em 2011, este número era de 10,3 bilhões de conexões.

/ AFP