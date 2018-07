A dominação Facebook continua: o Google apresentou neste final de semana uma lista com os 100 sites mais acessados da internet e quem ocupa a primeira posição é a rede social de Mark Zuckerberg. Segundo o números apresentados pelo Google , o Facebook conta com 540 milhões de visitantes únicos, 570 bilhões de page views e um alcance de 35,2%. Mas detalhe (importante): o Google não inclui nenhum site próprio nessa busca, nem o seu buscador (que ainda é de fato o site mais acessado da internet).

O Google ainda se mantém no posto de site mais acessado da internet, mas o Facebookjá ameaça essa liderança. Nos últimos dias 25 de dezembro (Natal) e 1 de janeiro (Ano Novo) a rede social fechou o dia como site mais acessado da internet. E em fevereiro ultrapassou o Yahoo e ocupou de vez a segunda colocação.

Nas outras posições da lista Google, o Yahoo vem em segundo com 490 milhões de visitantes únicos, 70 bilhões de page views e alcance de 31,8%. As páginas do portal Windows Live (incluindo o Hotmail) ficam em 3º, a Wikipedia em 4º e o portal MSN em 5º.

Brasil?

A lista não tem nenhum site brasileiro, mas o Orkut, principal rede social do País, aparece na 45ª posição com 45 milhões de visitantes únicos, 5,3 bilhões de page views e 2,9% de alcance.