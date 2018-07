Depois de blogueiros e internautas questionarem a ausência do termo “wikileaks” nos Trending Topics (lista de assuntos mais comentados no Twitter), o microblog veio a público nesta quarta-feira, 8, se pronunciar sobre o assunto e garante não estar interferindo em nada.

O anúncio veio por meio de um post no blog oficial. A explicação: importa mais o que está sendo dito no momento do que a quantidade de vezes que um termo foi usado nos tweets. Como a hashtag #wikileaks já vinha sendo usada há um tempo, ela não teve uma escalada de menções tão grande que o fizesse ir para os Trending Topics, segundo o Twitter.

“As listas de Trending Topics (TT) registram os tópicos mais quentes e novos, não apenas o que é mais popular. Colocando de outra forma, o Twitter dá preferência à novidade do que à popularidade”, escreveu Carolyn Penner, porta-voz da empresa. “Os Trending Topics foram feitos para ajudar as pessoas a descobrirem as notícias mais frescas do mundo, em tempo real.”

Penner aborda diretamente o caso #wikileaks. Primeiro explica que um termo pode não entrar para os TT por não ser tão popular quanto se imagina ou porque “a velocidade da conversa sobre o tema não cresceu rápido o suficiente em relação à média do que já é conversado sobre o assunto num dia normal e foi isso que ocorreu com #wikileaks”. Outra frase explica como funciona o critério: “Um termo entra para os Trending Topics quando o volume de tweets sobre este tema, em determinado momento, tem um enorme crescimento”.

Baseado na explicação, como se tem falado muito sobre o site de Julian Assange, isso se tornou um assunto corriqueiro, estabilizado, por isso sua ausência dos Trending Topics. Mas um gráfico feito pelo site Bubbloy com base em dados coletados no Trendistic mostra algo que contradiz a explicação do Twitter. Nele (abaixo) vemos que do dia 27 para o dia 28 de novembro o assunto WikiLeaks teve um aumento mais do que dramático. E mesmo assim, continua fora dos Trending Topics desde o dia 26 de agosto.

Desde o último abalo sísmico que o WikiLeaks provocou em diversos governos, empresas têm cortado relações com o site ou se empenham ao máximo em dificultar que os simpatizantes do site se comuniquem. Empresas de cartão de crédito não processam mais doações ao WikiLeaks, grandes nomes da internet, como a Amazon, não hospedam mais as páginas de Julian Assange e algumas pessoas se levantaram para acusar o Twitter de lutar contra o Wikileaks. Essa batalha seria feita censurando o debate em torno do tema ao excluir o termo #wikileaks dos Trending Topics.

O gráfico abaixo mostra como o termo tem sido muito mais usado do que outros termos que estão nos Trending Topics e mesmo assim continua de fora.