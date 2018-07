Seguindo a programação dos outros dias, a noite está programada para receber shows musicais. O primeiro grupo será a Orquestra Tambores de Aço, um grupo musical quilombola. Em seguida, às 21 horas, a atração surpresa contará com uma apresentação de Mano Brown, do Racionais MC’s, e a banda Black Rio de acordo com a organização do evento.

A entrada para o Forum é gratuita, mas é preciso se registrar na entrada. O evento ocorre na Cinemateca Brasileira, Largo Senador Raul Cardoso, 207, em São Paulo.

O Link estará cobrindo os eventos desta tarde. Para acompanhar, siga o Twitter @link_estadao.