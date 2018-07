??? Nos próximos dias 13 e 14, seminário vai discutir papel dos tablets e smartphones para empresas de comunicação

SÃO PAULO – Nos dias 13 e 14 de junho, ocorre o primeiro Seminário Internacional de Comunicação organizado pelo departamento de comunicação do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS), responsável também pelo programa de especialização Master em Jornalismo.

O seminário discutirá as oportunidades e também os desafios criados pelos tablets e smartphones para empresas de comunicação, jornalistas e profissionais de mídia em geral, como um novo meio de comunicação digital. Nos dois dias de palestras, o seminário terá quatro temas principais: conteúdo, negócio, tecnologia e comportamento.

Entre os palestrantes está o gerente de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Estado, Guilherme Werneck, além dos criadores do jornal Brasil 247, primeiro dedicado exclusivamente ao iPad, Leonardo Attuch e Joaquim Castanheira.

Também participam do encontro a diretora-executiva do núcleo de novas mídias do Grupo Folha, Ana Busch; o editor-executivo de plataformas digitais do jornal O Globo, Pedro Doria; o pesquisador do Laboratório de Mídias Interativas da Universidade de Barcelona, Hugo Pardo Kuklinski; as pesquisadoras da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo, Beth Saad e Daniela Bertocchi; o professor de jornalismo online da Universidade do Texas (EUA), Carlos Castilho; o vice-presidente estratégico do Grupo Pontomobi/RBS, Michel Lent Schwartzman; e o vice-presidente da agência W/McCann, Ricardo Cavallini (a programação completa pode ser vista aqui).

As inscrições devem ser feitas pelo site do Seminário, em http://www.masteremjornalismo.org.br/ master/midias-moveis até o dia 10 de junho (sexta-feira). O encontro ocorre na sede do IICS, na Rua Maestro Cardim, 370, em São Paulo.

O seminário é realizado pelo programa de especialização Master em Jornalismo, do IICS, que, atualmente com 15 anos, oferece cursos nas áreas de gestão de empresas de comunicação, de jornalismo digital e de jornalismo econômico, em parceria com a Universidade de Navarra (Espanha). O curso de jornalismo digital também está com inscrições abertas e terá início em 4 de julho, com duração de cinco módulos, um a cada semana.