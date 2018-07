Por Renato Cruz

Finalmente a TV com imagens tridimensionais (3D) começa a deixar os óculos para trás. A Semp Toshiba anunciou na terça, 22, que trará ao Brasil um aparelho com tela de 20 polegadas que dispensa o acessório para ser vista. O televisor deve chegar ao País até o fim do ano, e o preço ainda não foi definido. No Japão, o modelo foi lançado a US$ 2,9 mil.

TRÊS TIPOS DE… Aparelhos com imagens 3D: 1. A maioria dos aparelhos usa óculos ativos, que precisam de bateria. Esses óculos são mais caros e cada fabricante usa uma tecnologia diferente. 2. A LG anunciou recentemente o lançamento no País de TVs com óculos passivos, iguais aos do cinema. São mais baratos. 3. No caso da Semp Toshiba, existe uma película especial em frente ao cristal líquido, que gera nove imagens diferentes, criando a sensação de 3D. Modelo de 20 polegadas foi lançado no Japão por US$ 2,9 mil; no Brasil, o preço não foi divulgado. FOTO: FILIPE ARAUJO/AE

O mercado brasileiro de televisores 3D ainda é bastante pequeno. “No último trimestre de 2010, a participação foi de 2% do mercado de telas finas”, afirma Gisela Pougy, diretora da empresa de pesquisa Gfk. Os aparelhos de telas finas incluem as tecnologias de LCD e plasma.

“O processo é lento”, admite Caio Ortiz, vice-presidente de marketing e vendas da Semp Toshiba. “Começamos a vender em dezembro, de uma forma controlada. Teremos televisores com óculos neste semestre e, até o fim do ano, esperamos lançar o modelo sem óculos.”

Também está disponível, no mercado japonês, um aparelho de 12 polegadas, sem previsão de lançamento no Brasil. Mauro Correia, vice-presidente de operações da Semp Toshiba, informa que o sócio japonês tem modelos com telas maiores em desenvolvimento.

A imagem não é tão boa quanto a dos modelos com óculos. A resolução do televisor de 20 polegadas é de 1.280 por 720 pixels, comparada a 1.920 por 1.080 pixels das outras TVs.

A empresa também anunciou três modelos 3D com óculos ativos (que precisam de bateria), com telas de 46, 55 e 65 polegadas, e um notebook com tela 3D que usa óculos passivos (sem bateria), como os do cinema.

A Semp Toshiba planeja lançar, ainda neste semestre, o seu tablet. A empresa preferiu não revelar detalhes sobre o equipamento, dizendo somente que adotará o sistema operacional Android, do Google.

Segundo Correia, não houve falta de peças por causa da catástrofe no Japão, mas a situação “inspira preocupação”. “Estamos acompanhando a situação de perto”, diz o executivo.

Competição. Afonso Hennel, presidente da Semp Toshiba, destacou que a empresa foi a que mais vendeu televisores no Brasil na última década. “Foram mais de 20 milhões”, diz Hennel.

Nos últimos anos, porém, esse quadro tem mudado. Em 2010, a Semp Toshiba ficou em terceiro lugar, segundo dados apresentados pela própria empresa, com 15% do mercado brasileiro. Em primeiro lugar, ficou a Samsung, com 28%, e, em segundo, a LG, com 26%.

“Estamos sendo pressionados ultimamente pelas duas empresas coreanas, que são muito agressivas em preço”, afirma Hennel. “Estamos vendo uma corrida desenfreada, a qualquer custo e a qualquer preço, para ser a número um. A nossa estratégia é crescer com um passo atrás. É uma corrida da qual não queremos participar. Seria suicídio. Resolvemos nos preservar para durar outros 70 anos.” A empresa completará 70 anos de fundação em 2012.

A liderança dos concorrentes coreanos aconteceu ao mesmo tempo em que o mercado brasileiro de televisores passou por uma transição tecnológica, com o crescimento das telas finas. Em 2010, pela primeira vez, as vendas dos televisores de LCD e plasma superaram os de tubo no País. Foram vendidas 7,2 milhões de unidades de telas finas e 4,7 milhões de TVs de tubo.