Cena do vídeo "Você me conhece", do Porta dos Fundos. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Talvez o pedido de retirada do YouTube mais famoso destas eleições tenha sido o dos vídeos do grupo de humor Porta dos Fundos. O roteirista e diretor Ian SBF falou sobre o assunto ao Link em entrevista por telefone.

Passado o 1º turno, os vídeos do Porta dos Fundos que faziam menção ao candidato Anthony Garotinho e haviam sido retirados do YouTube pela Justiça já estão de volta. Esperavam isso?

Com certeza. Nunca foi uma decisão acertada a remoção, então, obviamente esperávamos que voltassem. Na verdade, até acho que demoraram demais para voltar ao ar.

Ainda que estivesse fora do ar no YouTube, o vídeo podia ser visto em outras plataformas, como o Daily Motion. Vocês tiveram algum papel nisso?

Sim, podia ser visto, mas nós não temos nenhuma responsabilidade sobre isso, não fomos nós que os colocamos lá. Só colocamos nosso material no YouTube. Se alguém fez uma cópia, não é com a gente. Mas mesmo no caso do YouTube, os vídeos podiam ser vistos fora do Brasil, eles só foram desabilitados para quem acessava o site de dentro do País.

Como vê essa quantidade enorme de pedidos de retirada de conteúdo que ocorre em época de eleição no Brasil?

É claro que acho um absurdo, sou sempre a favor da liberdade total de expressão. Ela pode até ser maléfica em certas situações, mas quando se abre precedente para controlar algumas coisas, abre-se precedente para controlar qualquer coisa. Em 2010, o Fabio (Porchat) juntou um pessoal para ir contra a proibição do humor durante a eleição e isso conseguiu derrubar a lei. É um absurdo que hoje estejamos tendo vídeos de humor sendo censurados, é um retrocesso. O papel do Porta dos Fundos será sempre lutar contra esse tipo de coisa até as últimas consequências.

Há quem diga que o Porta dos Fundos ajuda determinados candidatos ao ridicularizar outros, sem falar em preferências já manifestadas por alguns de vocês…

Todos nós temos preferências, mas não há unanimidade aqui. Nosso Facebook vive bombando por causa de nossas brigas políticas internas. Já o Porta dos Fundos como empresa irá sempre atacar o candidato mais engraçado.