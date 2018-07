O plenário do Senado aprovou nesta quinta, 12, um projeto que autoriza a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar crimes de pedofilia. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.

A proposta é de autoria da CPI da Pedofilia. Segundo o texto, a infiltração precisa ser precedida de uma autorização judicial e, para pedir a infiltração, o Ministério Público ou o representante do delegado de polícia deverá justificar o motivo, o alcance das tarefas que serão realizadas e o nome ou apelido dos investigados. O pedido poderá contar ainda com os dados de conexão ou cadastrais para permitir a identificação do investigado.

O relator, Demóstenes Torres (DEM-GO), destacou que a infiltração de agentes pode ajudar na investigação e também na prevenção deste tipo de crime.

Outro projeto aprovado pelo Senado nesta tarde proíbe a concessão de visto a estrangeiro que seja indiciado por crime de pedofilia em outro país.

