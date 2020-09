Reuters Caso não se apresentem voluntariamente, as empresas poder ser intimadas a depor nos EUA

O Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos vai intimar os presidentes executivos do Twitter, Google e do Facebook se eles não concordarem em depor em uma audiência em outubro. A audiência discutirá uma imunidade legal, conhecida como Seção 230, que as empresas de tecnologia possuem quando se trata de responsabilidade sobre o conteúdo publicado por usuários.

O presidente Donald Trump tornou o foco de seu governo a responsabilização de empresas de tecnologia por supostamente sufocar vozes conservadoras. Como resultado, os apelos por uma reforma da valiosa imunidade legal têm se intensificado antes das eleições, mas ela tem poucas chances de ser aprovada pelo Congresso este ano.

O comitê emitirá intimações se as empresas de tecnologia não concordarem em comparecer diante do painel até a noite de quinta-feira, 24, confirmou uma porta-voz do presidente do comitê, Roger Wicker, à Reuters.

Na quarta-feira, 23, Trump se reuniu com nove procuradores-gerais estaduais republicanos para discutir o destino da Seção 230, depois que o Departamento de Justiça revelou uma proposta legislativa com o objetivo de reformar a lei.

"Nos últimos anos, um pequeno grupo de poderosas plataformas de tecnologia aumentou seu controle sobre o comércio e as comunicações na América", disse Trump a repórteres após a reunião.

"Todos os anos, inúmeros norte-americanos são banidos, colocados na lista negra e silenciados por meio da aplicação arbitrária ou maliciosa de regras que estão em constante mudança", acrescentou.