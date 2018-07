Senadores acusam brasileiro cofundador do Facebook de abrir mão de sua cidadania americana para evitar impostos

Saverin foi educado nos EUA, onde ajudou Zuckerberg a fundar o Facebook. FOTO: Divulgação

O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, que renunciou à sua cidadania norte-americana, foi acusado por dois senadores dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 17, de tê-lo feito para evitar impostos sobre os lucros do Facebook nos mercados de ações.

“É enfurecedor ver alguém vender o país que o recebeu de braços abertos, protegeu-o, educou-o e ajudou-o a se tornar milionário”, disse o senador Charles Schumer à imprensa. “Queremos impedir esse estratagema”.

Schumer e o senador Bob Casey, ambos membros do Partido Democrata, disseram que vão propor legislações com o fim de atacar o que veem como uma maneira de expatriados evitarem impostos.

A lei presumiria que expatriados com patrimônio de US$ 2 milhões ou mais, cujo valor médio pago em impostos tenha superado US$ 148 mil nos últimos cinco anos, renunciaram a sua cidadania com o objetivo de evitar impostos.

Esses expatriados de alta renda teriam uma chance de provar o contrário ao International Revenue Service, mas se não forem bem-sucedidos, teriam de enfrentar taxação de 30% em futuros ganhos sobre investimentos, não importa onde residam.

Caso eles não paguem esses impostos, serão proibidos de readentrar os Estados Unidos.

O Facebook planeja levantar bilhões de dólares numa oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) que poderia gerar grandes impostos, estimados em US$ 67 milhões, sobre o ganhos de Saverin, que ainda é parcialmente dono da empresa.

O brasileiro Saverin foi educado nos Estados Unidos e se tornou um cidadão norte-americano. Durante seus estudos universitários, ele foi cofundador do Facebook junto a Mark Zuckerberg e outros.

Saverin vive, hoje em dia, em Singapura, cuja legislação não inclui impostos sobre ganhos de capital. O imposto a longo prazo sobre ganhos de capital nos Estados Unidos é de, no mínimo, 15%.

Saverin disse que sua mudança para Singapura se deu devido a motivos relacionados a investimentos em negócios, não para evitar impostos.

