SÃO PAULO – No início do mês de abril, a ONG Invisible Children publicou uma sequência de Kony 2012, documentário que conquistou o título de maior viral da história ao obter 100 milhões de views em seis dias. Já o vídeo “Parte 2 – Além da fama” não obteve o mesmo sucesso, atingindo menos de 2% da audiência da polêmica primeira versão, que relata o caso do ugandense Joseph Kony, procurado por uma série de crimes que incluem sequestro e abuso de menores para o seu Exército de Resistência do Senhor (LRA).

O Mashable conversou com Matt Fiorentino, diretor de marketing da Visible Measures, agência de mensuração de audiência, que calcula que Kony 2012 já obteve 180 milhões de views, enquanto o “2″ se estabilizou em 1,7 milhões.

“A primeira campanha foi uma anomalia”, disse o executivo ao Mashable, ponderando que 1,7 milhões ainda é uma audiência bem grande para um vídeo de campanha política espalhado pela internet. Segundo ele, depois do sucesso do primeiro vídeo, “qualquer coisa que eles publicarem ganhará visibilidade”.

O primeiro vídeo causou uma série de polêmicas e ouviu críticas de setores que se preocupavam com a simplificação exagerada que o vídeo teria feito do tema. Houve ainda que enxergou mensagens ocultas no vídeo, além de questionarem a legitimidade da ONG americana. O segundo vídeo não traz grande novidades e funciona mais como uma oportunidade da ONG de responder parte das acusações originadas sobre a campanha.

