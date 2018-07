Novas versões de clássicos, como Mario Bros e Zelda, e de sucessos, como Need for Speed, Halo e Assassin’s Creed, chegam nesta semana

Leia mais

As sagas dominam as estreias de jogos interativos desta semana em lançamentos como A Lenda de Zelda, Assassin’s Creed, Super Mario, Need for Speed e Saints Row, que já competem para conquistar o público.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Assassin’s Creed Revelations, o quarto episódio da luta milenar entre os assassinos e os templários, chega aos consoles tendo a Constantinopla do início do século XVI como cenário e com gráficos 3D.

O jogo, o último da série protagonizada por Ezio Auditore, aposta no realismo e nos detalhes e chega às lojas para Xbox 360 e Playstation 3, enquanto em dezembro será comercializada sua versão para PC.

A novo trabalho do consagrado Shigeru Miyamoto, Legend of Zelda: Skyward Sword (ainda sem tradução para o português) foi criado especialmente para comemorar os 25 anos da mítica saga da Nintendo.

A nova versão para Wii faz uma viagem à origem de série: é uma junção de capítulos nos quais é explicado o início das aventuras protagonizadas pelo valente camponês Link.

Também ícone da Nintendo, o encanador bigodudo Mario será lançado pela primeira vez em uma aventura em três dimensões com Super Mario 3D Land, feito para o console portátil 3DS.

Os fãs de corridas irão gostar de Need for Speed: The Run: perseguido pela polícia e por seu maior inimigo, o protagonista terá que percorrer os Estados Unidos, de San Francisco até Nova York, para conseguir a recompensa de US$ 25 milhões.

Desenvolvida para Xbox 360, PS3, PC, Wii e Nintendo 3DS, a nova saga da corrida permite a participação de até 24 jogadores no modo “online”.

Um novo olhar ao passado é o que propõe Halo: Combat Evolved Anniversary, uma remasterização total do primeiro jogo da série para Xbox 360, lançado há dez anos.

Seus gráficos agora são de qualidade HD e o motor atual dá ritmo e velocidade ao jogador em primeira pessoa e que inclui um modo cooperativo online.

Além disso, o lançamento terá o “botão clássico” que vai transferir os jogadores mais nostálgicos ao Halo de 2001 com um só clique.

Já jogo surrealista de ação em terceira pessoa em mundo aberto Saints Row: The Third – para Xbox 360, PS3 e PC – apresenta o combate entre as gangues “Saints” e “Sindicato” pelo controle da caótica cidade Steelport.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/8Zm1tLH1Oks" width="560" height="315" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/skWGjgoERtw" width="560" height="315" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/1c4xHskYHns" width="560" height="315" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/U95yDEhEUl8" width="560" height="315" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/vR693MTwzq8" width="560" height="315" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/csTf2Z7xlQ0" width="560" height="315" wmode="transparent" /]

/ EFE