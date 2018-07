Blog de tecnologia adianta imagens de um aparelho que seria a nova versão do tablet da Apple

SÃO PAULO – Seriam estas imagens do iPad 3, cujo anúncio se espera para esta quarta-feira, 7? O blog de tecnologia MIC Gadget divulgou um vídeo onde exibe partes de um aparelho que supostamente seria o iPad 3.

Algumas características das peças estão de acordo com as especulações a respeito do produto, como câmera maior e carcaça mais robusta.

De acordo com o MIC Gadget, a nova encarnação do tablet da Apple virá nas mesmas três versões dos modelos 1 e 2: 16 GB, 32 GB e 64 GB.

O site afirma também que o iPad 3 não conectará com redes 4G/LTE.

Agora é esperar até o evento da Apple na quarta para ver se alguma coisa se confirma.

