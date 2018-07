Estande de ‘Call of Duty: Advanced Warfare’ foi um dos mais populares na Brasil Game Show. FOTO: Alex Silva/Estadão Estande de ‘Call of Duty: Advanced Warfare’ foi um dos mais populares na Brasil Game Show. FOTO: Alex Silva/Estadão

SÃO PAULO – A Activision, que publica a série de jogos de tiro em primeira pessoa Call of Duty, anunciou nesta quinta-feira, 20, que a franquia acaba de alcançar uma marca histórica: US$ 10 bilhões em vendas. O recorde foi alcançado graças às boas vendas de Call of Duty: Advanced Warfare, último jogo da série, que foi lançado na última semana.

Sem revelar números, a Activision clama para si que Advanced Warfare teve o melhor faturamento de um produto da industría do entretenimento (ou seja: música, cinema, literatura e games) em 2014.

Segundo o site VGChartz, especialista no mercado de games, Call of Duty: Advanced Warfare já vendeu mais de 7,5 milhões de unidades. É o segundo game mais vendido do ano até o momento, perdendo apenas para o jogo de futebol FIFA 15, da EA Sports.

A marca histórica de US$ 10 bilhões, por sua vez, fez com que Call of Duty superasse o faturamento de títulos populares como Jogos Vorazes (cinema e livros), Homem de Ferro (quadrinhos e cinema), Transformers (cinema e bonecos) e Os Vingadores (quadrinhos e cinema).

Online

Os números de Call of Duty também impressionam quando o assunto é o engajamento de seus jogadores. De acordo com dados da Activision, os jogadores de Call of Duty: Advanced Warfare jogaram mais de 370 milhões de partidas online apenas na primeira semana de atividade do jogo.