SÃO PAULO – A série House of Cards, da Netflix, foi indicada nesta quinta-feira, 18, a nove categorias do Emmy, principal prêmio da televisão norte-americana. Entre elas, a série concorrerá na categoria melhor drama de 2013, ao lado de títulos como Mad Men, Game of Thrones, Breaking Bad, Downton Abbey e Homeland, vencedor de 2012.

O feito inédito da Netflix, responsável por produzir a série, marca uma mudança na forma de se consumir conteúdo audiovisual. É a primeira vez que um programa exibido online tem sua qualidade equiparada aos melhores programas de TV.

“Está além das nossas maiores expectativas. Nós pensamos que uma única indicação seria uma vitória… é tanto uma vitória para história da TV na internet quanto para os criadores de conteúdo”, disse Ted Sarandos, diretor de conteúdo da Netflix.

A série House of Cards é um drama político centrado no congressista Frank Underwood (vivido por Kevin Spacey), homem desprovido de escrúpulos em sua ascensão nos círculos do poder em Washington. A direção dos dois primeiros episódios é de David Fincher, que assinou A Rede Social.

A série foi a primeira produzida pela Netflix para ser exibida exclusivamente online. Os 13 episódios de House of Cards foram colocados no site de uma só vez para serem assistidos da forma que o usuário preferir e na hora em que ele quiser.

Outra série da Netflix, Arrested Development, recebeu três indicações ao Emmy, mas ficou de fora da categoria de comédia, pela qual concorreu e ganhou em 2004. A diferença de Arrested Development para House of Cards é que a série nasceu na TV, mas foi tirada do ar após a terceira temporada. Muitos fãs pediam o retorno da série e a Netflix decidiu produzir uma nova temporada, dessa vez para ser exibida online. O seriado de horror Hemlock Grove, também produzido pela Netflix, recebeu outras duas indicações.

A lista com todos os indicados está disponível no site oficial do Emmy.

