[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/yifiY8DjzHY" width="460" height="283" wmode="transparent" /]

A grande maioria dos softwares empresariais ou editores de planilha, como o Excel, são capazes de apresentar resultados parecidos com os do Indicee. O diferencial do Indicee é facilitar a criação de fórmulas e visualizações para os dados planilhados, eliminando a necessidade de profundo conhecimento matemático e do programa usado, e permitindo um entendimento mais direto dos resultados.

O site foi lançado na última quarta-feira (4) e possui opções de assinatura que vão de US$ 70 mensais (100 Mb de armazenamento e uma licença de compartilhamento) até US$ 150 (250 Mb e 5 licenças), além de contar com expansões adicionais ou planos empresariais personalizados.