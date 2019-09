Giovanna Wolf/Estadão Serviço Arcade custará US$ 4,99

O serviço de games da Apple já tem data de estreia e preço: a partir de 19 de setembro, o Apple Arcade estará disponível em 150 mais de países em uma aba dedicada da App Store. O anúncio foi feito nesta terça, 10, no evento que a Apple fez em sua sede na Califórnia. O serviço, uma espécie de Netflix dos games, dá acesso um grande catálogo de jogos por uma assinatura mensal de US$ 5.

A Apple diz que mais de uma centena de jogos estarão disponíveis no lançamento. No evejnto desta terça, foram apresentados três novos títulos: Shinsekai: Into the Depths da Capcom, Sayonara Wild Hearts da AnnaPurna Interactive e Frogger in Toy Town da Konami.