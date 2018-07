Seria impossível escrever o post de hoje do blog com mais qualidade do que a pessoa que enviou o texto para mim – o leitor Adam Ornstein. Com a palavra, Adam!

“Parabéns pelo furo revelando que a Apple vai lançar novos modelos de Mac Pro em 2013, reproduzido por todos os blogs de boatos. Mas houve um detalhe no seu texto a respeito da WWDC que (por mais que eu não queria me tornar um Daqueles Leitores) não estava 100% correto. Você escreveu:

‘Ao inclinar o mapa, ele exibe uma impressionante visualização em 3-D – e, no modo de exibição da imagem de satélite, isto inclui até vídeos aéreos dos principais marcos da paisagem. (A Apple diz que passou os últimos dois anos sobrevoando cartões postais a bordo de helicópteros para fazer vídeos deles.)’

A expressão ‘vídeos aéreos’ implica exatamente isto – imagens estáticas feitas de helicóptero do tipo visto em Amor, sublime amor. Entretanto, o recurso de sobrevoo é na verdade muito mais impressionante. É como uma espécie de Street View para o céu, um modelo dinâmico e interativo em 3-D da cidade sobreposto por imagens de 360°. Visualmente, ele se assemelha a um vídeo aéreo, mas é possível controlar a câmera virtual. Pode-se navegar nestas cenas por conta própria, olhando por cima e ao redor dos edifícios (qualquer prédio da cidade que tenha sido fotografado, e não apenas os ‘cartões postais’) para ver o que há atrás deles, e tudo é renderizado ao vivo no dispositivo que está nas nossas mãos. Este é o grande atrativo, o mais incrível dos novos recursos do Maps e, possivelmente, o mais impressionante de todo o novo iOS 6. Mas, na minha opinião, trata-se de um caso em que Cupertino recebeu menos elogios do que o merecido.”

Adam tem razão. A Apple criou modelos fotográficos de cidades inteiras, e não apenas dos “cartões postais”, conforme escrevi – são 35 cidades até o momento, e há outras por vir. Trata-se da soma de recursos como o Google Earth e o Street View cujo resultado é uma nova e incrível maneira de ver nosso mundo.

* Publicado originalmente em 13/6/2012.