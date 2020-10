Pluto TV O streaming pode ser acessado pela TV ou pelo celular e também oferece serviço de filmes on demand

A Pluto TV, plataforma gratuita de streaming, divulgou nesta segunda-feira, 19, os 24 canais que farão parte da programação no Brasil a partir de dezembro, quando estreia por aqui. Com foco em entretenimento, as atrações envolvem filmes, séries e animações, e alguns canais específicos para programações únicas, como a TV Porta dos Fundos e um dedicado apenas ao anime japonês Naruto.

Já lançado em alguns países da América Latina, o serviço de streaming é parte da ViacomCBS, que tem no portfólio canais como MTV, Nickelodeon e Comedy Central. O streaming de vídeo pode ser acessado pela TV ou pelo celular e também oferece serviço de filmes on demand, disponíveis na plataforma em tempo integral.

Por aqui, o catálogo de produtos ainda será um pouco menor que os 46 canais ao vivo e os 24 canais escolhidos para o País contemplam, principalmente, entretenimento: Pluto TV Cine Sucessos, Pluto TV Filmes Ação, Pluto TV Cine Comédia, Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine Terror, Pluto TV Séries, Pluto TV Retrô, Os Três Patetas, MTV Pluto TV, MTV Are you the One?, People are Awesome, Pluto TV Anime, Naruto, Pluto TV Investigação, Pluto TV Natureza, FailArmy, The Pet Collective, Pluto TV Porta dos Fundos, Pluto TV Fashionbox, Pluto TV Junior, Nick Jr. Club, Pluto TV Kids, Nick Clássico e A vida moderna de Rocko.

“Estamos confiantes de que o excelente desempenho da Pluto TV na América Latina será replicado em nossa região”, disse Mauricio Kotait, Gerente Geral da ViacomCBS Networks Brasil, “Nosso público no Brasil terá a oportunidade de desfrutar de conteúdo premium em streaming totalmente gratuito e seguro”.