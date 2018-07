O mercado de streaming de vídeo brasileiro acaba de ganhar mais um concorrente: a HBO, que anunciou ontem a chegada do HBO Go como aplicativo independente ao País – antes, a plataforma de transmissão de vídeos pela internet da empresa estava disponível apenas para os assinantes da emissora na TV paga. No serviço, os usuários podem assistir a qualquer hora a filmes e séries do catálogo da emissora, como acontece no rival Netflix.

Por enquanto, apenas os assinantes do serviço de banda larga fixa da Oi poderão contratar o HBO Go – tradicionalmente, a emissora não vende assinaturas da plataforma de streaming, mas sim atua com parceiras.

A assinatura mensal custará R$ 34,90 e estará disponível nos estados de Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e no Distrito Federal a partir do dia 7 de dezembro.

Como a Oi não oferece banda larga fixa em São Paulo, ainda não há previsão para que o HBO Go chegue ao Estado – em comunicado distribuído à imprensa, a emissora afirma que já está em negociação com outras operadoras para vender o HBO Go ao longo de 2017. Nos Estados Unidos, a assinatura mensal do HBO Go custa US$ 15.

Com a assinatura, os usuários podem assistir aos conteúdos da empresa em até dois dispositivos ao mesmo tempo. O HBO Go tem versões para os sistemas operacionais Android e iOS, e também funciona em computadores e videogames Xbox, da Microsoft.

Entre as séries disponíveis no produto, estão clássicos como Família Soprano e Band of Brothers, e sucessos recentes como Game of Thrones, Girls e Westworld. Há ainda produções brasileiras – algo que a HBO faz desde 2005 –, como Magnífica 70, O Negócio e Filhos do Carnaval. Ao todo, são mais de 2,5 mil títulos – entre séries, filmes e documentários.