Ferramenta criada pelos fundadores do Kazaa e Skype chega ao País na próxima segunda-feira pela Oi

O Rdio, serviço de streaming criado no ano passado pelos mesmos fundadores do Kazaa e Skype, será lançado na próxima segunda-feira, 31, no Brasil. Quem traz a ferramenta para o País é a Oi, que quer valorizar seus smartphones e planos de internet com pacotes especiais para o acesso às 12 milhões de músicas do catálogo do Rdio. O nome brasileiro é “OiRdio”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“A gente acredita que é um conteúdo diferenciado, que tem tudo a ver com o nosso posicionamento de convergência porque estará disponível em casa e no celular”, explica Roberto Guenzburger, diretor de Produtos de Mobilidade da Oi. “É um serviço que aproveita essa tendência da cauda longa, de ter um acervo monstruoso de músicas. Tem um potencial grande, e é um serviço que pode gerar fidelização”, diz Guenzburger.

O Rdio foi criado em 2010. Ele é um site de streaming simples e funcional – um player do lado esquerdo mostra o que está sendo tocado. É possível navegar pelo conteúdo dos artistas, discos, ou de usuários específicos, que atuam como formadores de opinião. O conteúdo pode ser organizado em playlists, ou ‘rádios’, de artistas ou desses usuários.

O catálogo, segundo Guenzburger, é basicamente feito de músicas de grandes gravadoras de fora do País. “Todas as grandes estão lá”, explica. A Oi também está negociando com gravadoras, editoras e autores brasileiros para ‘disponibilizar conteúdo local’. Hoje há cerca de 12 milhões de músicas no acervo.

O Link navegou pelo conteúdo e encontrou uma boa diversidade de artistas e discos – mesmo entre os brasileiros. Há lacunas em música alternativa e discos mais obscuros de artistas conhecidos, mas o acervo é extenso. A funcionalidade de seguir ‘formadores de opinião’ ajuda os novatos a se localizarem na rede.

Aplicativo

A Oi quer focar o serviço em sua versão mobile. O aplicativo OiRdio sincroniza as músicas para o celular – assim é possível acessá-las mesmo offline. A funcionalidade é fundamental em um país em que o 3G é lento e falho, como o Brasil. Problemas na rede poderiam significar o fracasso de um serviço de streaming por celular, por isso a solução foi inovadora. O app estará disponível para iPhone, Android, Blackberry e Symbian.

“É possível que a gente tenha pacotes com outros serviços”, diz Guenzburger. “O preço tem muito a ver com o custo. O valor percebido nas pesquisas é alto, o cliente está disposto a pagar por isso”, acredita o executivo.

O Rdio não é exclusivo para os clientes da Oi, mas haverá promoções para fidelizá-los. São dois planos de assinatura: só web (R$ 9) e web e celular (R$ 15).

O serviço será lançado na próxima terça-feira, 1, e é possível experimentá-lo gratuitamente por uma semana. Conheça: http://www.oirdio.com.br