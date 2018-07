Qualquer pessoa pode mandar um email de forma anônima usando o Leak. FOTO: Reprodução Qualquer pessoa pode mandar um email de forma anônima usando o Leak. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Alguém fez uma bobagem e você precisa contar para o chefe, mas não quer se comprometer? Descobriu que seu amigo está sendo traído, mas não quer dar mancada? Quer chamar alguém pra sair, mas está com vergonha?

Inúmeras podem ser as utilidades de se dizer algo anonimamente – especialmente na web. Um novo serviço, chamado Leak, permite que você mande um email para qualquer pessoa sem precisar se identificar.

O sistema é bastante simples: basta entrar no Justleak.it, escolher para quem você quer mandar o email, decidir se você vai se identificar de alguma maneira (“um colega de trabalho”, “um amigo” ou simplesmente “alguém” são algumas das opções) e escrever o que quiser. Ainda não há funções importantes para um email, como mandar a mesma mensagem para várias pessoas ou anexar arquivos, entretanto.

Além disso, a página mostra alguns exemplos de coisas que foram mandadas através de seu serviço. Entre os exemplos, coisas como “eu não estou usando roupas de baixo e nós trabalhamos juntos”, ou “somos inimigos no trabalho, mas você fez algo ótimo no seu último projeto”, em uma dinâmica parecida com o app Secret (que deixa com que você poste ideias anonimamente e mostra isso para seus amigos e amigos de amigos do Facebook).

Email temporário

A ideia de ter um email “provisório” ou “anônimo” não é exatamente nova. Há ainda muitos serviços que geram contas de email temporárias – como o Mailnator e o IncognitoMail. Você cria uma conta, usa, e depois de 60 minutos ou 24 horas eles deixam de existir (junto com todas as mensagens que você transmitiu ou recebeu por ele).

É uma boa dica quando você quer testar um serviço ou app que te pede uma conta de email, mas não quer que ele te encha a sua caixa de entrada com spams posteriormente.