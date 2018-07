Lançado no final de dezembro, sistema já é utilizado por mais de 400 contas corporativas

SÃO PAULO – Preocupado com a divulgação das marcas de sua agência de publicidade durante o final do ano, o publicitário Angel Júnior resolveu colocar a mão na massa. “Precisava de uma ferramenta para agendar fotos no Instagram, mas não encontrei uma que funcionasse bem. Então, criei a minha”, diz ele, que trabalhou durante três dias ininterruptos no projeto.

O resultado final foi o Zock, serviço pago que pretende auxiliar empresas a melhorar e flexibilizar sua presença na rede social de fotos. Lançado em 20 de dezembro, atualmente o sistema é utilizado por mais de 400 contas corporativas, em planos pagos mensais que variam de R$ 19,90 (um perfil) a R$ 48,90 (25 perfis), com postagens ilimitadas – ao contrário do similar americano Posts.so, cujas mensalidades variam entre US$ 15 e US$ 50.

Diferentemente do Twitter, o Instagram não tem plataforma aberta para desenvolvimento de softwares “parceiros”, de maneira que a publicação pelo Zock precisa ser feita por meio de um navegador – Angel garante que todos dados são devidamente protegidos por criptografia. “Até agora, temos tido sucesso, e as empresas querem cada vez mais funções e análise de dados”, conta ele, entusiasmado.