Os serviços do banco digital Nubank estão enfrentando instabilidade na noite deste sábado, 10. Em redes sociais, usuários relataram problemas tanto com o aplicativo da empresa quanto com compras recusadas a partir do cartão da fintech, em lojas físicas. Em um teste rápido, a reportagem do Estadão também enfrentou dificuldades para acessar o app da empresa e verificar até mesmo o saldo da conta não foi possível.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema começou por volta das 18h (horário de Brasília) e teve um pico ao longo da hora seguinte. O Estadão procurou a assessoria de imprensa do Nubank para entender o motivo da falha. Em resposta por volta das 19h (horário de Brasília), a empresa disse que seu "app está passando por instabilidades devido a um problema generalizado em servidores internacionais".

Não foi apenas o Nubank que passou por instabilidades no início da noite deste sábado. O Down Detector também percebeu instabilidades no sistema do Inter, do C6 Bank, do Banco do Brasil e de serviços de games como Valorant e League of Legends, da Riot Games.

Serviços ligados à Amazon, como o site de games Twitch, o streaming Amazon Prime Video e o próprio site da varejista também estavam fora do ar. O serviço de hospedagem na nuvem Amazon Web Services, utilizado pela gigante americana e por diversas empresas, também apresentava falhas, o que pode ser a causa por trás do problema de boa parte dos sites que estiveram fora do ar. Em seu site oficial, a AWS disse que clientes tiveram problemas entre 18h26 e 19h (horário de Brasília), mas que o "problema foi resolvido e todos os serviços já estão operando normalmente".

Nas redes sociais, diversos usuários reclamaram por terem suas compras recusadas.

Eu querendo pedir pizza e o nubank fora do ar, assim não dá — Mineirinha ❤ (@Sarahcostalong1) October 10, 2020

Nubank @nubank me fazendo passar vergonha... Fazendo compras, sem errar a senha bloqueou o cartão. O app não funcionou, sai do app pra tentar logar novamente e agora nem o CPF vai Obrigado!! — Thiago (@tm83sp) October 10, 2020

Parabéns @nubank por me fazer sofrer vários constrangimentos hj nas lojas... na hora de passar o cartão vcs fora do ar... — DIEGO CORREA (@DIEGONGC) October 10, 2020

Em diversos pedaços do Brasil, a situação, mesmo que momentânea, gerou frustração entre clientes de diversos bancos. A fisioterapeuta Lia Fonseca, de São Paulo, disse que foi ao mercado fazer compras básicas e acabou tendo de deixar os produtos no estabelecimento. "Tentei passar meus cartões do Nubank, C6 e Inter, mas nenhum deu certo. Fiquei chateada poque tenho os cartões justamente para evitar andar com dinheiro", disse ao Estadão. Ela também afirmou ter medo de ter tido os cartões clonados.