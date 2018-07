Problemas com o arquivo do Twitter na Biblioteca do Congresso dos Eua, Anúncios do Google financiam pirataria, PlayStation 2 deixa de ser produzido no Japão

Baú fechado

Desde 2010, a Biblioteca do Congresso dos EUA obteve o consentimento do Twitter para arquivar todos os tweets públicos do site. A instituição obteve sucesso, terceirizou o gerenciamento técnico da operação, mas até hoje não consegue disponibilizar o acervo para o público. A razão é ausência de infraestrutura necessária para realizar uma busca entre, pelo menos, 170 bilhões de tweets arquivados desde 2006 e que ocupam um espaço de 133 terabytes. Uma pessoa levaria 24 horas para fazer uma busca com os servidores de que a biblioteca dispõe. Ao Washington Post, o responsável pelo arquivo diz que a demanda é muito alta – os pedidos chegam principalmente de políticos em campanha e de grandes empresas – e a solução imediata é permitir buscas presenciais.

Anúncios do Google financiam pirataria

Pesquisa de um laboratório da Universidade do Sul da Califórnia (USC) monitorou os anúncios publicitários veiculados em sites populares de pirataria, que distribuem filmes e músicas protegidos por direitos autorais sem autorização legal. Os serviços DoubleClick, do Google, e o Right Media, do Yahoo, aparecem entre os dez serviços mais utilizados. Anúncios são a principal forma de receita desses sites de pirataria. Em nota, o Google diz que a conclusão da pesquisa está “equivocada”.

PlayStation 2 deixa de ser produzido no Japão

Doze anos e 150 milhões de aparelhos vendidos. O videogame PlayStation 2, lançado em março de 2000, enfim deve deixar as prateleiras no Japão. Mesmo com decisão da Sony, os jogos para o videogame devem continuar a ser desenvolvidos

Falabook

O app do Facebook Messenger (Android e iOS) agora envia mensagens de voz. Veja como:

1 - Baixe a versão mais recente ou atualize o aplicativo Messenger, do Facebook

2 - Grave. Crie uma nova mensagem, clique no sinal “+” e selecione “Gravar voz”

3 - Fale. Segure o botão circular e fale. O recurso grava mensagens de até um minuto

5 apps para começar o ano

1 - Fantastical. Para marcar compromissos e tarefas no calendário. iOS (US$ 3,99)

2 - Any.Do. Listas de tarefas simples e fácil de entender. iOS, Android. Chrome (gratuito)

3 - Clear. Para guardar lembretes de coisas a fazer. Intuitivo e simples. iOS (US$ 0,99)

4 - Evernote. Guarda anotações, fotos, documentos. iOS, Android, BlackBerry (gratuito)

5 - CamScanner. Para escanear documentos. iOS, Android (gratuito)