Briga de telecoms em Dubai, briga de filtros entre Twitter e Instagram, Yahoo muda a cara e Last.fm, de país

Desacordo em Dubai

Após 24 anos, a instituição ligada à ONU que dá conta de normas e padrões sobre telecomunicações decidiu atualizar as regras do setor. O resultado foi uma grande negativa do bloco dos EUA, país em que nasceram gigantes da web, como Google e Facebook, e que é sede das atuais associações que gerenciam a rede, como o Icann.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O documento final, produto de duas semanas de reuniões em Dubai, não foi assinado pelos EUA e outros 16 países que os seguiram, como Canadá, Portugal, Itália, Holanda e Chile. O motivo teria sido a inclusão de resoluções que discorrem sobre a internet, artigos que tratam de spam e cibersegurança, e afirmações sobre a necessidade de todos os Estados terem direitos iguais sobre a governança da internet.

Para os EUA, a União Internacional das Telecomunicações não deveria discutir assuntos sobre o conteúdo da internet e os Estados deveriam manter distância do gerenciamento da rede, deixando tudo como está, nas mãos de instituições privadas compostas por diferentes setores da sociedade.

“A resolução que trata da internet foi aprovada com um procedimento bem questionável, que não envolveu votação”, diz Joana Varon, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas que fez parte da delegação brasileira, explicando a rejeição norte-americana.

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, se disse satisfeito com a aprovação de propostas brasileiras sobre roaming internacional e aumento de pontos de tráfego. “Fizemos a ponte entre quem queria controlar a rede e de quem não quer mudar nada” diz. A UIT se reunirá em 2014 na para regulamentar o acordo. A previsão é de que as regras passem a valer em 2015 aos países signatários.

Briga de filtros

App do Twitter no estilo Instagram

A batalha entre Twitter e Instagram se acirrou. Agora o app do Twitter para Android e iOS tem oito filtros que deixam as fotos no estilo das do concorrente. A mudança ocorreu logo depois de o Instagram anunciar o fim da integração com o Twitter.

Nova cara

Yahoo reformula visual do e-mail

O Yahoo atualizou o seu serviço de e-mail, que está mais rápido, limpo e homogêneo para diferentes tipos de dispositivos. É a primeira reformulação na gestão de Marissa Mayer, ex-Google. A nova versão estará disponível em todas as plataformas, como Windows 8, iOS e Android.

Sem licença

Last.fm fechará em alguns países

O Last.fm vai fechar sua rádio online em alguns países em 15/1, por restrição de licenciamento. Ela continua disponível por assinatura no Brasil, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, além de EUA, Alemanha e Reino Unido, onde é gratuita.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 17/12/12