Anatel quer bloquear celular pirata, pássaros Jedi, agenda tech e uma guitarra para tablets

Celular novo só com pedigree

As operadoras pretendem adotar um sistema para bloquear celulares não homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A iniciativa, que une Oi, Claro, Vivo e Tim, busca frear a entrada de celulares de baixa qualidade, em muitos casos, falsificações descaradas.

O sistema vai monitorar o número de registro (IMEI), que inclui dados de origem, modelo e número de série. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), o bloqueio só atingirá celulares comprados a partir de 2013.

Porém, a questão de celulares legítimos, comprados no exterior, não está esclarecida. O Sinditelebrasil diz que, se o modelo for homologado na Anatel (caso do iPhone 5), não há problema, pois ele será reconhecido pelo sistema. Já no caso de modelos ainda não cadastrados pela agência, como é o caso hoje do Google Nexus 4 e do HTC One X, ainda não existe um consenso de como será o procedimento.

Por e-mail, a Anatel disse que nesses casos “o usuário pode solicitar a homologação do equipamento para uso pessoal, mas terá de contratar um laboratório para realizar os testes”, sem explicar como isso poderia ser feito. Nenhum dos órgãos soube dizer o número de celulares piratas em uso no País.

Aplicativos

Jogos de tabuleiro para smartphone

A fabricante de brinquedos Grow vai adaptar seus jogos de tabuleiro para os celulares, em formato de aplicativo. O primeiro a ser lançado é o jogo Perfil Mobile, que estará disponível a partir de 30/11 para os celulares e tablets da Samsung com Android 2.3 ou superior, na loja de apps da fabricante de eletrônicos.

Jedi

Novo ‘Angry Birds’ estreia em 2º lugar

O game Angry Birds Star Wars, lançado no dia 8, estreou na App Store brasileira em 2º lugar entre os mais baixados. O jogo traz 80 níveis, novas espécies de pássaros, e permite destruir “porquinhos imperiais” com sabres de luz e outros tipos de armas Jedi.

Guitarra para tablets

A nova guitarra Squier Strat, da Fender, vem com uma conexão mini-USB que permite conectá-la a tablets, PCs e smartphones, incluindo aparelhos com o sistema da Apple, o iOS. A partir do aplicativo GarageBand, é possível gravar e editar o som da guitarra. Ela também tem uma entrada para fone de ouvidos e é vendida pela Apple Store por US$ 199,95 (cerca de R$ 412).

AGENDA

BIG Festival: São Paulo sedia a primeira edição do evento de games independentes. O Brazilian International Game (BIG) Festival é realizado no MIS, de 22/11 a 2/12. www.bigfestival.com.br

Rede Innova: O evento de negócios de internet chega à 2ª edição, com presença de Romero Rodrigues (Buscapé), Marco Gomes (boo-box) e outros. De 21 a 22/11. Teatro Vivo, em SP. http://redinnova.com/sao-paulo

4º Seminário sobre Informação na Internet: O evento reúne representantes do governo, de universidades e empresas em Brasília. De 19 a 21/11. http://si2012.ibict.br

