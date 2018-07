A Apple pode apresentar a versão menor do iPad – supostamente equipado com uma tela de 7,85 polegadas – já no dia 17 de outubro. É o que dizem rumores da Fortune, que citam “um grande investidor” da companhia fundada por Steve Jobs (1955-2011), o site da revista diz que a imprensa deve receber um convite para o evento de apresentação do aparelho no dia 10 de outubro. Caso seja verdade, a Apple poderia começar as vendas do novo iPad no dia 2 de novembro.

A empresa não comentou o assunto. Apesar de ser conhecida por manter em segredo o desenvolvimento e os anúncios de seus produtos, várias informações já vazaram na imprensa, o que pode indicar a veracidade das especulações. Pouco antes do lançamento do iPhone 5, também circularam muitos rumores e a Apple se manteve em silêncio. A maioria deles se mostrou verdadeiro. Boatos sobre um iPad menor circulam há meses por blogs e sites de tecnologia, que chamam o futuro tablet de “iPad mini”. Acreditava-se que essa nova versão do iPad pudesse ser lançada junto com o iPhone 5. Mas as novidades ficaram por conta da nova linha do iPod Touch e do Nano. o novo sistema operacional (iOS 6), um iTunes melhorado e novos fones de ouvido.

Nova lei

No Japão, pirataria pode dar cadeia

Entrou em vigor no país uma nova lei que combate os downloads ilegais. Baixar material protegido por direitos autorais pode render pena de dois anos de prisão ou multa de 2 milhões de ienes (cerca de U$25 mil). A nova legislação foi aprovada graças a um lobby da indústria fonográfica japonesa, mesmo após um aumento de 70% nos downloads de conteúdo legal.

Perdidos

Windows 8 pode confundir usuários

Paul Allen, cofundador da Microsoft, afirmou em sua página pessoal que o novo sistema operacional da empresa – que está prestes a ser lançado – pode parecer confuso para os usuários. Sua interface bimodal, que integra o uso em dispositivos móveis e desktops, pode deixar dúvidas quanto ao modo correto de abrir arquivos em cada um dos dispositivos integrados ao sistema.

Google Reader vintage. Reproduzindo o layout antigo do leitor de RSS do Google, o The Old Reader ganhou milhares de usuários em dois dias

Jogos

Brasil Game Show

Começa nesta quinta-feira, 11, em São Paulo, a maior feita de games da América Latina. A Brasil Game Show reunirá no Expo Center Norte os maiores fabricantes de games do mundo e também criadores brasileiros. “A gente pretende reunir o mercado consumidor e a indústria de games para valorizar o mercado nacional, além de trazer competições de grande porte”, diz o criador da feira, Marcelo Tavares. Há, por exemplo, o Festival de Games, anunciado como o ‘Oscar’ da área. “Queremos ser referência na América Latina”, diz Tavares.

