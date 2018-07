FILE 2012

Começa hoje a 13ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), que ocorre no Centro Cultural Fiesp (Av. Paulista, 1.313) até o dia 19 de agosto. Entre as atrações, estão o festival de animação Anima +, instalações interativas, aplicativos para tablets, games, workshops e mesas-redondas. “Queremos mostrar como os artistas estão trabalhando com as novas interfaces, na relação entre digitalidade e o mundo real”, diz Ricardo Barreto, um dos organizadores. A entrada é gratuita. Mais informações sobre a programação no site: www. file.org.br

O FIM DO DIGG

O Digg, site de compartilhamento de notícias que foi precursor das redes sociais, chegou ao fim. Fundado em 2004 por Kevin Rose, então com 27 anos, ele foi vendido para o grupo Betaworks e será incorporado ao News.me, outra startup do grupo.

Kevin Rose deixou o Digg em 2011 e hoje trabalha no Google. Ele foi considerado um garoto prodígio da internet numa era em que as redes sociais ainda não existiam. Rose chegou a ser retratado em uma capa da BusinessWeek em 2006. “Vocês foram pioneiros e mudaram para sempre a forma como compartilhamos conteúdo. Do fundo do coração, obrigado”, escreveu Rose no Google Plus, se referindo a sua antiga equipe. “Digg on.”

No Twitter, a RIM incentivou os clientes a falarem por que gostam do BlackBerry, mas a resposta virou piada.

Rússia aprova lei de bloqueio a sites

A câmara baixa do Parlamento russo aprovou um projeto de emenda à Lei da Informação que autoriza o filtro e o bloqueio de sites incluídos em uma lista negra. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo presidente Vladimir Putin. Dois gigantes da internet russa, o buscador Yandex e a rede social VKontakte, se uniram aos protestos contra a lei, ao lado da Wikipedia russa.

Mozilla abandona o Thunderbird

A Mozilla vai parar de desenvolver o software de e-mail Thunderbird, avisou a presidente da companhia, Mitchell Baker, pois investir nele “não é uma prioridade”. O Thunderbird tem cerca de 20 milhões de usuários e agora deve ficar nas mãos dos desenvolvedores independentes da Mozilla.