FOTO: Frederick Florin/AFP

Acabou de vez. O Acordo Comercial Antifalsificação (Acta, na sigla em inglês) foi rejeitado de forma definitiva pelo Parlamento Europeu. A vitória foi esmagadora: 478 votos contra e apenas 39 a favor, além de 146 abstenções. Durante a sessão, alguns membros do parlamento seguravam cartazes com a mensagem “Olá, democracia. Adeus, Acta”.

Segundo críticos, a fim de proteger os direitos autorais, o Acta ameaçaria a liberdade de expressão na internet. Em abril, dois supervisores de proteção de dados haviam dado parecer contrário ao tratado internacional antipirataria, alegando que suas “medidas poderiam envolver o monitoramento em larga escala do comportamento dos usuários e de suas comunicações eletrônicas”.

Em debate ocorrido na terça-feira, algumas comissões apoiadoras do acordo pediram para que a votação final no Parlamento fosse adiada. No entanto, o britânico David Martin, relator da sessão, disse: “Fomos capazes de construir uma forte maioria e cancelamos o pedido de adiamento”. “É um dia histórico na política europeia”, concluiu Martin em seu blog.

Com o voto contrário do Parlamento, ao menos 22 dos 27 países membros da União Europeia não podem ratificar o tratado em sua legislação local. No início do mês passado, os cinco comitês integrantes do Parlamento já haviam rejeitado o tratado internacional.

O Parlamento Europeu foi apoiado por cerca de 2,8 milhões de cidadãos europeus pelo mundo, que assinaram uma petição solicitando que o órgão rejeitasse o acordo. Além de manifestações nas ruas, muitos cidadãos entraram em contato com membros do Parlamento por telefone ou e-mail.

O tratado é acusado de servir apenas a interesses de grandes corporações, ameaçando a liberdade de expressão e estimulando uma cultura de vigilância e suspeita.

Fora da União Europeia, o Acta ainda pode ainda ser aprovado nos Estados Unidos e em países como a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, Marrocos, Cingapura e Coreia do Sul, onde o tratado recebe forte apoio. A proposta foi desenvolvida em 2007.

MALWARE INÉDITO NO IOS

A imagem de sistema à prova de vírus da Apple foi abalada mais uma vez. O sistema operacional iOS, de dispositivos móveis como iPhone e iPad, registrou sua primeira ocorrência de malware.

Especialistas da empresa de segurança Kaspersky descobriram que o app Find and Call era um cavalo de troia que roubava a agenda de contatos do usuário e a enviava para um servidor remoto. A localização do usuário também era registrada.

De posse das informações, o servidor externo passava a mandar spam para endereços de e-mail e números telefônicos da agenda em que anunciava o aplicativo Find and Call. O aplicativo é em russo e podia ser encontrado tanto na App Store como no Google Play, a loja de aplicativos do sistema Android.

O desenvolvedor do aplicativo colocou a culpa num bug. Alegou que o software está ainda em fase de testes e que o problema será corrigido.

A Apple preferiu não esperar. Falando à imprensa americana, a empresa disse que o Find and Call foi removido do catálogo da loja. Em abril, um malware chamado Flash colocou em risco mais de 700 mil computadores fabricados pela empresa.

FIREFOX ANUNCIA SISTEMA ABERTO

A Mozilla, dona do navegador Firefox, deve entrar no mercado de dispositivos móveis brasileiro no começo de 2013.

A companhia anunciou planos de lançar um sistema operacional móvel totalmente aberto baseado em HTML5.

Chamada Firefox OS, a plataforma será comercializada no Brasil pela operadora Vivo.

Segundo a Mozilla, empresas de telecomunicações de vários países “identificaram na tecnologia um potencial para oferecer experiências atraentes a preços acessíveis”. Na nova plataforma, os aplicativos podem acessar recursos fundamentais de um telefone antes disponíveis apenas para aplicativos nativos do sistema.

IRÃ

Salman Rushdie vira alvo em game

Estudantes iranianos desenvolveram o game A Vida Estressante de Salma Rushdie e a Implementação de seu Veredito. O objetivo é eliminar o escritor indo-britânico acusado de ofender o islamismo em seu livro Os Versos Satânicos, de 1989.

TRANSPARÊNCIA

Twitter publica relatório de dados

A rede social lançou na terça-feira seu primeiro relatório de transparência. Os dados compilam pedidos de informações feitos por governos e órgãos de Justiça sobre usuários. As autoridades dos Estados Unidos são, de longe, as que mais solicitaram dados, mirando 948 perfis. O Japão, em segundo lugar, pediu material sobre 147 usuários. O Brasil aparece na lista, mas entre os últimos, com menos de dez pedidos. A empresa afirma que removeu 5 mil tweets por questões de direitos autorais.

DIREITOS HUMANOS

ONU defende liberdade na web

O principal órgão de direitos humanos da ONU afirmou pela primeira vez que as pessoas têm o direito à liberdade de expressão na internet e pediu, na quinta-feira, que todos os países o protejam. Em discursos, China e Cuba manifestaram reservas, mas se juntaram ao consenso dos 47 Estados do Conselho de Direitos Humanos da ONU na adoção da resolução apresentada pela Suécia. O enviado da China apoiou a moção, mas disse que as pessoas precisam ser protegidas de sites agressivos.

ELE VAI VOLTAR

“Sopa está morta. Pipa está morta. Acta está morto. O Megaupload vai voltar. Maior. Melhor. Mais rápido. Sem taxas e protegido contra ataques.” Com esse tweet, Kim Dotcom prometeu a volta do serviço de compartilhamento de arquivos.

5 PRINCÍPIOS DA WEB

A Declaração da Liberdade na Internet, iniciativa criada por organizações não governamentais e empresas, convida comunidades, corporações e países a reconhecerem cinco princípios que, segundo o documento, estimulam a inovação e sociedades mais abertas.

Expressão: não censure a internet.

Acesso: promova acesso universal a redes rápidas e acessíveis.

Abertura: mantenha a internet como uma rede aberta em que todos são livres para se conectar, comunicar, escrever, ler, assistir, falar, ouvir, aprender, criar e inovar.

Inovação: proteja a liberdade para inovar a criar sem permissão. Não bloqueie novas tecnologias e não puna inovadores pela ação de seus usuários.

Privacidade: proteja a privacidade e defenda a habilidade individual de controlar como seus dados e aparelhos são usados.

NÚMEROS

65% dos aparelhos conectados em 28 países são Apple/iOS.

39,99 dólares é o preço do upgrade para Windows 8 Pro.

