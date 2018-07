Facebook mudou e-mail sem perguntar, Chrome no iPhone, Galaxy invendável, startup de zangados e Instagram na web

@Facebook.com

A maior rede social do mundo se esqueceu de avisar seus quase 1 bilhão de usuários que mudaria todos os e-mails (fossem @gmail ou @yahoo), para @facebook.com em suas informações pessoais no perfil. A alteração, medida silenciosa tomada com a intenção de ampliar o uso do serviço de mensagem eletrônica unificada pelo site, desagradou. Em entrevista ao jornal Wall Street Journal, uma porta-voz do Facebook lamentou o acontecido e disse que teria sido melhor o site ter explicado a medida a seus usuários antes de tomá-la.

A rede social tenta emplacar o serviço desde 2010. A ideia original era tornar o Mensagens do Facebook em um substituto dos e-mails tradicionais. Não vingou.

Com a mudança, o e-mail original foi ‘Ocultado da Linha do Tempo’, enquanto o endereço @facebook.com, criado automaticamente com o perfil, ganhou destaque e passou a ser visível na timeline dos usuários. Para desfazer a alteração, edite as Informações do Contato, alterando as opções designadas para cada e-mail (o original e o do Facebook) e salve a nova configuração.

Chrome para iPhone

O navegador do Google ganhou versão para iOS (sistema do iPhone, do iPad e iPod Touch). Daniel Gonzales, editor-assistente do Estadão.com.br e autor do blog de aplicativos no site do Link, aprovou: “Rapidez e recursos interessantes tornam o Chrome um fortíssimo candidato a substituir de vez o Safari.” Leia o teste em http://migre.me/9Hb8v

Guerra de patentes

Galaxy Tab 10.1 é barrado nos EUA

A Justiça da Califórnia proibiu na semana passada a produção e a venda do tablet Galaxy Tab 10.1, da Samsung, em todo o território norte-americano. É mais um capítulo da batalha legal entre a Samsung e a Apple. O tribunal concedeu uma liminar à Apple, que alegou violação de sua patente do iPad no produto da gigante sul-coreana, principalmente em termos de design.

Sem promoção

Propaganda por SMS é revista

Uma nova medida da Anatel obriga as operadoras a enviarem um mensagem de texto (SMS), entre 20 de julho e 20 de setembro, aos clientes perguntando se o usuário deseja não receber mais SMS publicitários. Ao responder com a palavra “SAIR”, o cliente deixará automaticamente de ser alvo desse tipo de anúncio. A autorização também é dada no contrato da operadora.

Força coletiva

Startup reúne clientes zangados

O site Zaanga ainda está em beta, mas propõe uma nova abordagem para as reclamações de clientes insatisfeitos. As queixas (ou “zaangas”) dos consumidores são reunidas e podem ser até entregues ao Ministério Público, Procon e agências reguladoras.

De mudança

Instagram começa a chegar à web

A rede social de fotografia lançou uma nova versão web em que é possível comentar e “curtir” as imagens estilizadas. Apesar da novidade, os recursos são restritos. Só é possível ver as fotos dos contatos se você tiver o link direto para elas, obtido em alternativas como o Web.Stagram ou Pinstagram.

