O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que posts publicados em redes sociais que sejam considerados ofensivos devem ser retirados do ar em até 24 horas após a denúncia de algum usuário. A retirada, preventiva, deve valer até que a veracidade da denúncia seja analisada pela Justiça.

Segundo a decisão, tomada pela ministra Nancy Andrighi, o provedor que não cumprir a determinação corre o risco de responder o processo junto com o autor direto do dano, por ter se omitido. A nova regra também determina que os provedores de acesso poderão tomar medidas legais contra os usuários que abusarem das ferramentas de denúncia para forçar a retirada de conteúdo do ar.

Empresas responsáveis por serviços de e-mail, como Hotmail e Google, serão obrigadas a ajudar a localizar o remetente de mensagens consideradas ofensivas.

Em nota, o Google afirmou que questões relacionadas à internet devem ser melhor reguladas no País.

Doente, Larry Page falta ao Google I/O

Larry Page, o fundador e CEO do Google, está com “problemas na voz”. Por isso ele não foi ao encontro anual de acionistas da empresa, na quinta-feira, 21, e também não irá ao Google I/O, encontro de desenvolvedores. Eric Schmidt, presidente do Google, minimizou. Mas o fato dele faltar em vários eventos e não postar nada no Google+ desde maio já gera especulações sobre a gravidade de seu problema.

Comissão na Europa rejeita ACTA

O ACTA, acordo internacional antipirataria considerado prejudicial para a liberdade na internet, foi rejeitado no comitê de comércio do Parlamento Europeu. Foi uma derrota dura: o comitê é o mais influente e costuma pautar as decisões dos parlamentares europeus. O comitê rejeitou o pedido de adiar a votação e depois votou contra o ACTA por 19 votos a 12. O acordo deve ir a plenário no dia 4 de julho.

LinkedIn acusado de baixa segurança

Uma moradora de Illinois iniciou um processo no valor de US$ 5 milhões alegando que a rede social havia “enganado seus clientes” ao ter uma política de segurança “em clara contradição com os padrões aceitos do mercado para segurança de banco de dados”. O processo foi aberto menos de duas semanas após o roubo das senhas de aproximadamente 6 milhões de usuários.

Peter Sunde e Fredrik Neij, cofundadores do site de compartilhamento The Pirate Bay, entraram com apelações na Corte Europeia de Direitos Humanos em uma última tentativa de evitar o cumprimento da decisão judicial que ordena a prisão de ambos, do também fundador Gottfrid Svartholm e do empresário Carl Lundström, condenados por violação de direitos autorais.