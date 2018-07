Lei Azeredo passou

O projeto de lei nº 84/99, apelidado de Lei Azeredo ou AI-5 Digital pelos mais críticos, recebeu sinal verde de uma comissão da Câmara.

O texto foi modificado e agora o PL segue seu trâmite na Casa com apenas seis dos 23 artigos propostos anteriormente. Parte dos temas foi rejeitada definitivamente ou saiu do texto para não conflitar com outro projeto de lei sobre crimes cibernéticos (nº 2.793/11), de autoria do deputado Paulo Teixeira (PT-SP). O projeto foi aprovado na semana anterior na Câmara e segue agora ao Senado.

“A parte retirada precisa de aperfeiçoamentos, tanto para garantir que a liberdade na internet continue sendo ampla, quanto para ampliar os níveis de segurança dos cidadãos em uma norma que seja duradoura e não fique obsoleta no curto prazo”, disse Eduardo Azeredo (PSDB-MG), relator do projeto apelidado com seu sobrenome, à agência de notícias da Câmara.

A versão aprovada, após 13 anos tramitando no Congresso, ficou reduzida a quatro tópicos: falsificação de cartão de crédito e débito, colaboração com inimigo em tempos de guerra, racismo (prevendo a retirada de mensagens com esse teor de forma imediata) e criação de delegacias especializadas no combate a crimes digitais.

O projeto, que altera o Código Penal, tramita em regime de urgência e deve passar ainda pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a de Constituição e Justiça. Se aprovado, entrará para votação no plenário da Câmara.

Além do projeto, uma comissão de juristas responsáveis por alterar o Código Penal aprovou também na semana passada a descriminalização de cópias de CDs e livros para uso pessoal, ou seja, quando não houver o lucro por objetivo. As propostas de alteração do Código poderão tramitar no Congresso sob um único projeto.

Assim ficou o texto final: “Não há crime quando se tratar de cópia integral de obra intelectual ou fonograma ou videofonograma, em um só exemplar, para uso privado e exclusivo do copista.”

SO.CL

Microsoft lança rede para alunos

Sem muito alarde, a Microsoft lançou a rede social So.cl, um experimento da empresa em “buscas abertas”. O objetivo é que estudantes se conectem a outros estudantes e troquem informações sobre diversas matérias. Segundo a empresa, o So.cl é um projeto experimental sobre o futuro de experiências sociais e de aprendizado, especialmente entre o público mais jovem.

ON E OFF

Zynga terá cartão de débito pré-pago

A produtora de jogos sociais fechou parceria com a American Express para o lançamento de um cartão de débito pré-pago que poderá ser usado para obter prêmios virtuais. Os usuários dos games serão recompensados com créditos adicionais em seus jogos (apenas no FarmVille por enquanto) quando utilizarem o cartão American Express para pagamentos.

NOVO DISQUETE

Cientistas guardam dados em DNA

Bioengenheiros da Universidade Stanford descobriram uma forma de escrever, apagar e reescrever dados em uma molécula de DNA. Se antes só era possível imprimir informações na molécula para leitura posterior, a possibilidade de deletar e substituir informações diversas vezes é um grande passo a favor da construção de um computador biológico, afirmam os cientistas.