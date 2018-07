CLIQUE

A câmera conceitual do Instagram

O estúdio italiano ADR Design criou o conceito de uma câmera fotográfica social, chamada de Socialmatic Camera, que publica as imagens diretamente no Instagram, aplicando filtros nas fotografias. As imagens ainda seriam impressas, como as câmeras Polaroid. A foto impressa também viria com o nome do usuário que a tirou e um QR code (espécie de código de barras para celular) para acessar a imagem no Instagram.

ALÉM DOS PÁSSAROS

Criadora de Angry Birds terá novo jogo

Depois do sucesso de Angry Birds – e suas quatro variações –, a Rovio prepara o lançamento de um game novo. Chamado Amazing Alex, ele será uma adaptação do game Casey’s Contraptions, feito por uma outra produtora da qual a Rovio comprou os direitos. O objetivo é criar artefatos e colocar diversos objetos na tela para superar provas distintas. A empresa também quer transformá-lo em uma franquia.

PIRATARIA

Megaupload é tema de documentário

A história do fundador do site Megaupload, Kim Schmitz, conhecido como Kim Dotcom, e a polêmica sobre a pirataria na internet serão tema do documentário Mega Conspiracy.

O ator e produtor Donovan Leitch e o amigo e sócio de Dotcom, Alex Mardikian, já realizaram mais de 60 horas de entrevistas com Dotcom e outros funcionários do Megapload acusados de violar leis de direitos autorais.

FESTA MARCADA

Tumblr chega ao Brasil neste mês

O Tumblr marca a chegada ao Brasil com três festas: Curitiba (dia 20), Rio de Janeiro (dia 25) e São Paulo (dia 26).

MAIS FUNÇÕES

Facebook terá loja e compartilhamento

A rede social anunciou que terá sua própria loja de aplicativos e permitirá e guarda e troca de arquivos nos grupos.

4G

Operadoras contestam leilão

Na quinta-feira, TIM, Oi, Vivo, Claro e a sueca AINMT entraram com pedido de impugnação de itens do leilão de 4G.

GOOGLE

Carro do futuro nas ruas

O governo de Nevada autorizou o carro do Google, com câmeras e sensores, a rodar sem motorista.

NÚMEROS

55 mil contas no Twitter tiveram suas senhas divulgadas.

41% dos brasileiros conectados são piratas, segundo o Ipea.

