Brasil tomando conta do Facebook, MIT e Harvard à mão e o Pinterest pornô

Facebook.br

A invasão brasileira já ocorria desde o ano passado e ela está provada nos números. O Brasil já é o segundo país com maior quantidade de usuários do Facebook, atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente 43,6 milhões de brasileiros são usuários ativos mensais na rede social. A quantidade corresponde a pouco mais de 23% do total de habitantes do País, segundo o cálculo da empresa de análise Social Bakers.

Os Estados Unidos, berço do Facebook – criado por Mark Zuckerberg em 2004 –, têm mais de 157 milhões de usuários (ou pouco mais de 50% da sua população). Os números foram apresentados na semana passada em um comunicado parabenizando o Brasil. “Nos últimos meses, nossa atenção tem se focado no Brasil, que é um país muito interessante de se acompanhar”, diz o texto.

Brasil e Índia disputavam a segunda posição em número de usuários. A Índia tem hoje 45,7 milhões de pessoas com perfis no Facebook (3,9% da população), mas a tendência é que o Brasil se consolide na segunda posição. Nos últimos três meses houve um aumento de 22% no número de brasileiros na rede social – enquanto, entre os indianos, o crescimento foi de apenas 5%.

Se a tendência permanecer, é uma questão de tempo para o Brasil dominar ainda mais a rede social. Nos EUA, o Facebook está quase estagnado – houve um aumento de menos de 1% no número de usuários.

Street View

Google coletava dados via Wi-Fi

A Comissão de Comunicações dos EUA (FCC) concluiu a investigação: os carros do Google Street View de fato coletavam dados pessoais dos usuários através de redes Wi-Fi não encriptadas. Eram coletados dados como e-mail, mensagens de texto, senhas e histórico da web. O FCC não considerou a coleta crime, mas aplicou multa de US$ 25 mil.

E-Universidade

MIT e Harvard online e de graça

A Universidade Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT), firmaram uma parceria para oferecer cursos online gratuitos das duas universidades. O projeto, chamado edX, segue o recém criado MITx. O primeiro curso, sobre circuitos e eletrônica, começou em março. As universidades oferecem certificação para os alunos.

Questão de Gênero

Sex.com imita o Pinterest

O Sex.com, o domínio mais caro já vendido (custou US$ 13 milhões) agora parece o Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos. O site é uma réplica exata – mas com fotos de mulheres nuas. A rede social – que, curiosamente, é mais usada pelo público feminino – ainda não se manifestou sobre o caso.

Crowdroubo

Falso estúdio engana Kickstarter

Um grupo formado no Reddit desmascarou um falso projeto no Kickstarter. Um suposto estúdio independente chamado Little Monster Production pediu US$ 80 mil para financiar um game (falso) chamado MYTHIC: The Story Of Gods and Men, Arrecadaram mais de US$ 4 mil, mas acabaram pegos. O projeto foi tirado do ar.

