Google foi chamado à Câmara dos Deputados na quarta-feira para dar explicações sobre as mudanças em sua política de privacidade.

Em vigor desde 1º de março, as mudanças unificam as políticas de todos os produtos do Google. O diretor de políticas públicas do Google Brasil, Marcel Leonardi, disse que a mudança apenas unifica as regras e facilita o entendimento para o usuário. “Não vendemos dados pessoais e não compartilhamos dados sem autorização do usuário”, disse ele durante a audiência.

Para entidades de defesa do consumidor, a unificação pode resultar em cruzamento de dados. Elas criticaram a publicidade direcionada, modelo de negócio do Google e do Facebook. “O cidadão deve ser sempre considerado proprietário de seus próprios dados”, disse Danilo Doneda, coordenador-geral do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Segundo ele, o Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais, discutido ao longo de 2010, “está em fase final de redação para ser encaminhado ao legislativo”.

Upgrade no Plus

A rede social do Google passou por uma grande reformulação. O menu agora fica à esquerda e é possível colocar imagens grandes no perfil, como no Facebook. A visualização das fotos também mudou. As imagens agora são baixadas automaticamente no app do Google+.

Livros Livres

SciELO lança portal com livros grátis

Mais de 200 livros acadêmicos estão disponibilizados em um novo portal lançado pela SciELO Brasil. Já há 200 títulos publicados pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fiocruz. O objetivo é disponibilizar até 500 livros por ano. As obras podem ser baixadas sob uma licença Creative Commons. Conheça: http://books.scielo.org

Facebook amplia acesso a dados

O serviço que permite que usuários baixem seu histórico de dados do Facebook foi ampliado. Além de uma cópia de suas fotos, posts, mensagens, lista de amigos e chats, também receberão antigos nomes de perfil, pedidos de amizade e todos endereços de IPs por onde já se logou. Ativistas acham pouco: segundo eles, há 84 categorias ainda não disponíveis.

Atualização

Kindle Touch em português

A Amazon liberou uma atualização do software do Kindle Touch que traz mais opções de idiomas, incluindo o português. Agora há também um recurso de tradução instantânea, acionado ao tocar em uma palavra ou trecho de texto. A nova versão pode alternar entre os modos retrato (vertical) e paisagem (horizontal), melhorando a visualização gráfica.

Apple II. FOTO: Reprodução

Apple 2

Há exatos 35 anos, o Apple II era apresentado ao mundo em uma feira de computação. Era o primeiro a ter display colorido.

A preço fechado

A Apple e editoras norte-americanas foram acusadas de combinar preço de e-books, gerando uma receita extra de “dezenas de milhões de dólares a mais”, como descreveu o New York Times.

Em parceria com a Apple, as editoras Hachette, Simon & Schuster, HarperCollins, MacMillan, Penguin e Pearson teriam adotado um modelo que viola regras básicas de concorrência nos EUA.

A Apple negou a acusação e disse que as afirmações “simplesmente não são verdadeiras”. “O lançamento da iBookstore em 2010 incentivou a inovação e a competição, quebrando o monopólio da Amazon sobre a indústria editorial”, disse uma porta-voz da empresa.

“Assim como permitimos que os desenvolvedores definam preços na App Store, as editoras definiram seus preços na iBookstore”, afirmou.

Quem comemorou a decisão foi justamente a Amazon, que ganha a possibilidade de baixar seus preços de e-books.

Vírus de Mac

Apple corrige falha do Mac OS X

A Apple distribuiu uma atualização para eliminar o malware Flashback. O programa nocivo atingiu mais de 650 mil computadores com sistema operacional Mac OS X. A Apple foi criticada pela resposta demorada porque o malware poderia obter dados confidenciais dos usuários. O Flashback se tornou uma dos maiores problemas de segurança de computadores da Apple já registrados.

Avenida em Jundiaí é batizada de ‘Steve Jobs’

A Câmara Municipal de Jundiaí, interior de SP, aprovou a renomeação de uma via da cidade para homenagear o cofundador da Apple. A avenida passa em frente à fábrica brasileira da Foxconn. A empresa monta iPhones e iPads na China e deve fazer o mesmo no Brasil em breve. O prefeito Miguel Haddad diz que a mudança homenageia “o pioneiro de um mundo novo”.

