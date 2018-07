Amazon no Brasil, roubo político, Chrome de domingo e Israel amando Irã

Amazon chega neste ano ao Brasil

Um executivo da Amazon negou ao Link que a loja online começará a funcionar no Brasil em setembro. A informação original foi publicada na quarta, 21, pelo jornal Brasil Econômico. O executivo, que não quis ser identificado, afirmou que a data apontada não está correta. Ele não quis comentar, porém, a chegada da loja online no País, nem disse quais seriam o dia e o mês corretos.

A reportagem do Brasil Econômico afirma ter tido acesso a um documento que traria a data em questão. Um executivo da empresa também comentou ao jornal a possibilidade de a Amazon iniciar pela comercialização de produtos de pequeno porte (livros, games, CDs, DVDs, Kindles), usando os Correios como parceiro logístico, por um período de três meses, e avançar para a venda de produtos maiores (TVs e móveis) no ano que vem.

ATIVISMO

Roubos de dados são políticos

Ativistas que invadem redes de computadores do governo e de empresas e depois divulgam arquivos responderam por mais de metade dos casos de roubo de dados em 2011, de acordo com a Verizon Communications, que analisou dados de uma pesquisa sobre perda de dados. A informação representa uma mudança significativa em relação ao passado recente, quando a motivação para a maior parte dos ataques cibernéticos era ganhar dinheiro.

PRIMEIRA VEZ

Chrome é campeão no fim de semana

O Chrome bateu o IE e virou líder global pela primeira vez no dia 18, segundo a StatCounter. A liderança durou um dia.

