Tablets indo além dos PCs, o retorno de Azeredo, o mundo pós-PC e o bilionário generoso

Tablets vão passar os PCs e notebooks

O mercado de tablets pode ultrapassar o de outros computadores pessoais em número de unidades vendidas no segundo semestre do ano que vem. A diferença ainda é grande, mas diminui em ritmo cada vez mais rápido. Em 2010, era vendido um tablet para cada 20 computadores; em 2011, eram seis computadores por tablet. Os dados são da Canalys, uma empresa de pesquisa em tecnologia.

O RETORNO

Eduardo Azeredo na CCTI da Câmara

O deputado Eduardo Azeredo (PSDB-MG) foi eleito na quarta-feira, por unanimidade, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara. Azeredo foi o relator da lei de crimes digitais que institui o vigilantismo contra a pirataria. O projeto, apelidado de “AI-5 Digital” ou lei Azeredo, está pronto para votação justamente na comissão que será presidida por ele.

LIVROS

Após Jobs, as origens do digital

Depois de fazer sucesso com a biografia de Steve Jobs (que vendeu 200 mil exemplares no Brasil), o jornalista norte-americano Walter Isaacson prepara um novo livro sobre a história da computação. A Revolução Digital tratará das origens do mundo digital desde origens remotas no século 19, contando histórias como a de Ada Lovelace, primeira programadora da história.

BILIONÁRIO

…e generoso

Pela segunda vez consecutiva, Bill Gates aparece em segundo lugar da lista de maiores fortunas da revista Forbes, atrás apenas do mexicano Carlos Slim. Gates foi, há dois anos, listado pela mesma revista como o homem mais generoso do mundo. Sua fortuna foi estimada em US$ 61 bilhões, US$ 5 bilhões a mais que no ano anterior.

Aos 56 anos, Gates conseguiu aumentar seu patrimônio pelo terceiro ano consecutivo. Afastado da Microsoft, Gates se concentra exclusivamente no trabalho filantrópico realizado por meio da fundação Bill e Melinda Gates. Estima-se que ele já tenha gastado US$ 28 bilhões em doações à filantropia.

