O Twitter anunciou que vai mudar sua regras de privacidade depois da denúncia de que o aplicativo para aparelhos móveis guardava dados de todos os contatos dos usuários. O site afirmou que deverá tornar mais claras as informações sobre que tipo de dados serão cedidos pelo usuário ao autorizar o Twitter a vasculhar sua lista de amigos em busca de pessoas com conta no microblog.

Não foi só o Twitter. O sistema operacional móvel da Apple – o iOS – também foi alvo de críticas na semana passada. As reclamações desta vez aconteceram pelo fato de o sistema operacional permitir que desenvolvedores criassem aplicativos para a sua loja virtual que conseguissem arquivar informações pessoais (como número de telefones de contatos, endereços e nomes) sem a devida permissão.

Na Latvia, protestos com o Acordo Comercial Antifalsificação. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

ESPANHA

Lei Sinde entra em vigor já em março

A Lei Sinde, que endurecerá as penas contra pirataria na Espanha, entrará em vigor no dia 1º de março. Batizada agora de Lei Sinde-Wert (em referência a Ángeles Gonzáles-Sinde, ex-ministra da Cultura, e José Ignacio Wert, que assumiu o cargo), a lei permitirá ao governo fechar ou tirar sites do ar sem ordem judicial. A lei enfrenta uma forte oposição, tanto de ativistas quanto das empresas.

PIRATARIA

Bulgária diz não ao Acta

O governo da Bulgária está vetando a assinatura do Acordo Comercial Antifalsificação, o Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), na sigla em inglês, que poderia levar à censura online. O primeiro-ministro Boiko Borisov disse na quarta-feira que “a legislação búlgara sobre pirataria na internet e proteção de direitos autorais é rígida o suficiente e nós não precisamos do Acta”.

WIKILEAKS

Assange diz que Unesco ‘censura’

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, acusou a Unesco de “censura” por ter excluído os representantes de seu portal da conferência que aborda o futuro da imprensa após os casos das filtragens e das escutas ilegais, realizada a partir da quinta-feira da semana passada, em Paris. “Censurar a WikiLeaks de uma conferência sobre WikiLeaks é um absurdo ‘orwelliano’”, comentou.

CENSURA

Eleição no Irã leva a bloqueio na web

Milhões de iranianos sofreram cortes no acesso a contas de e-mail e redes sociais, aumentando o receio de que autoridades estejam acelerando a censura à oposição antes das eleições parlamentares no mês que vem. A censura à internet no Irã aumentou depois que a rede foi usada para organizar protestos depois da reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad em 2009.

SOB CONTROLE

Embratel é a nova dona da Net

A Embratel adquiriu o controle da operadora de telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura Net Serviços, ao comprar 5,5% do capital votante da GB Empreendimentos e Participações, da Globo, que controla a Net com a fatia de 51% do total de ações. A Embratel pertence à mexicana América Móvil, do magnata Carlos Slim, dono da Telmex, que também detém o controle da operadora móvel Claro. A compra vem depois da aprovação do PL 116, que regula a participação de capital estrangeiro em empresas de conteúdo para TV de assinatura.

FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

AMAZON.COM.BR?

Kindle deve ser lançado no Brasil

A Amazon estaria planejando lançar seu e-reader Kindle no Brasil, segundo informações divulgadas por alguns sites. Segundo o PublishNews, a Amazon estaria em negociações em torno de conteúdo com editores brasileiros. O plano seria fechar os primeiros contratos por volta de março ou abril e começar a operar entre junho e julho. Quanto a preços, a empresa americana estaria considerando vender o modelo mais básico do Kindle por R$ 199. Outro país que deve ter o Kindle lançado no mercado local é o Japão, de acordo com as mesmas fontes.

CELEBRIDADES

Facebook terá perfil certificado

Desde quinta-feira, o Facebook certifica perfis de pessoas populares, do mesmo modo que o Google+ e o Twitter já fazem. O Facebook verifica usuários pedindo documento oficial com foto.

LÍDER…

Apple passa Samsung

A Apple superou a Samsung como a principal vendedora mundial de smartphones segundo dados da Gartner relativos ao quarto trimestre de 2011. A Apple agora é líder mundial no setor.

MAS…

Fatia de mercado do iPhone deve cair

Segundo a mesma Gartner, a fatia de mercado do iPhone deve cair à medida que o 4S perde força – ele foi impulsionado pelo hiato de 15 meses sem lançamentos na linha.

ADEUS,

Photobomb

Sabe quando você quer tirar uma foto com um fundo escolhido a dedo, mas tem um monte de gente atrapalhando a cena? A Scalado deve mostrar na Mobile World Congress, feira de produtos móveis de Barcelona que começa na segunda-feira que vem, um aplicativo que permite limpar imagens instantaneamente. Com o Remove, basta tirar a foto e escolher as pessoas a serem eliminadas da cena. Ele grava o fundo e consegue reconstruí-lo sem o intruso. O aplicativo será anunciado para iOS e Android. Para ver o vídeo de demonstração procure por Scalado e Remove no YouTube.

ANTIBLITZE

MPF a favor de Twitter da Lei Seca

O Ministério Público Federal (MPF) se posicionou contra a ação que pede o bloqueio dos perfis de Twitter que avisam sobre a localização de radares e blitze policiais em Goiás.

COMPUTADOR NA BOLSA

15,4 milhões de computadores foram vendidos no Brasil em 2011. É 12% a mais do que em 2010, segundo o IDC.

55% das unidades vendidas eram computadores portáteis, notebooks ou netbooks. O resto foi desktop

—-

Leia mais:

• Link no papel – 20/02/2012