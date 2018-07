A brasileira do Tumblr, Amazon pode ir às ruas, Goiás x Twitter. o Dropbox do Google, iPad 3 e mais

Tumblr versão BR

A brasileira Gina Gotthlif, 25 anos, é a escolhida pelo Tumblr para aproximar a empresa norte-americana e o Brasil, o segundo país que mais usa o site. A gerente de internacionalização vai cuidar do escritório a ser aberto até o início de 2013 e será responsável por entender a maneira como Tumblr é usado por aqui. O Brasil é o primeiro país a receber tanta atenção de executivos da startup que ainda não tem fórmula para gerar receita, mas já recebeu investimentos de US$ 125 milhões. O site tem valor estimado em US$ 800 milhões. “Eles estão pulando de cabeça. Vai ter versão em português e é possível até uma mudança de interface por conta disso”, diz.

Perfis antiblitze são alvo de ação

A Advocacia Geral da União (AGU) entrou com uma ação civil contra o Twitter para bloquear usuários que avisam da posição e horários das blitze de trânsito em Goiás. O motivo: eles atentam contra a segurança viária. A ação exige que o Twitter “suspenda imediatamente” as contas.

Amazon deve abrir loja física nos EUA

Rumores de que a Amazon abrirá uma loja em Seattle ganharam força. O movimento da Amazon em direção ao mundo físico pode ser inspirado pelo sucesso da Apple Store. “O objetivo é determinar se a presença física pode acelerar as vendas da linha Kindle”, diz Jim Friedland, analista da Cowen & Co. A Amazon não se manifestou.

O que o Facebook sabe

Mark Schrems é porta-voz do grupo Europe versus Facebook, que vem pressionando o Facebook para que ele seja mais transparente no que diz respeito aos dados dos usuários. Em dezembro, o Feice teve de reformular suas regras para os usuários de fora da América do Norte após pressão do grupo.

Na semana passada, representantes de Facebook e do grupo tiveram uma reunião na qual a rede afirmou estar disposta a revelar quais os tipos de dados que ela recolhe. O grupo apresentou 22 queixas contra o Facebook, tendo por base alegações de que a empresa acumula dados pessoais sem autorização dos usuários e guarda informações excluídas pelos usuários.

Google vai lançar um Dropbox

O Google está próximo de lançar um serviço de armazenamento em nuvem para rivalizar com o Dropbox e similares, segundo o reportagem do Wall Street Journal. O Google Drive é uma resposta ao crescimento de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e à ascensão do armazenamento de arquivos online que podem ser acessados a partir de vários dispositivos.

Novo iPad deve ser lançado em março

A Apple apresentará o sucessor do iPad 2 na primeira semana de março, segundo fontes do site All Things Digital. Caso o intervalo entre o anúncio e a venda seja o mesmo do iPad 2, ele estará disponível nas lojas sete dias depois do anúncio, afirma o site. A Apple não confirma. Segundo rumores, a nova versão do tablet será mais rápida e um pouco menos fina que a anterior.