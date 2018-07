O Facebook pretende levantar US$ 5 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com o documento apresentado na quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), órgão que regula as bolsas de valores no país. A maior rede social do mundo — hoje com 845 milhões de usuários, segundo o documento — quer operar no mercado sob o símbolo Feice. Rumores anteriores indicavam que a companhia de Mark Zuckeberg pudesse captar até US$ 100 bilhões. A rede social selecionou os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays Capital e JP Morgan para conduzir a operação, que pode ser maior do que a estreia do Google na bolsa de valores, que fez um IPO de US$ 2 bilhões.

Derrubada dos bancos

Nesta semana, o grupo @AntiSecBrTeam comandou uma série de ataques a sites dos maiores bancos brasileiros (ao lado). A operação #OpWeeksPayment, chamada assim por ser na semana em que os salários são pagos, apenas derrubou páginas e não roubou dados. “Não usamos nosso conhecimento para roubar dinheiro”, disse ao Estado o hacker Bile Day (abaixo).

Aplicativos todo dia

A partir desta semana, o editor-assistente do portal Estadão.com.br, Daniel Gonzales, assina um blog no site do Link com dicas de aplicativos. “Todo dia apresentarei uma dica de aplicativo”, diz. O blog pode ser acessado no endereço http://blogs.estadao.com.br/daniel-gonza….

Assange mora ao lado de Homer

O fundador da WikiLeaks vai aparecer no episódio 500 de Os Simpsons, que vai ao ar dia 19, nos EUA

Campanha pelos arquivos legais

Nem todos os arquivos hospedados no Megaupload eram piratas. Por isso, a Eletronic Frontier Foundation, organização que luta por liberdade e privacidade na rede, e uma das empresas que alugava servidores para o site lançaram uma campanha para recuperar arquivos perdidos. O site MegaRetrieval é direcionado a usuários dos EUA. Por enquanto a ideia é encontrar usuários lesados para ter uma dimensão do que foi perdido com o súbito o fechamento do site. Já o Partido Pirata da Catalunha anunciou que vai processar o FBI por “apropriação indevida de dados pessoais”.

ZIP

O iPhone 4S colocou a Apple entre as três maiores fabricantes de celulares do mundo, atrás da Nokia e da Samsung.

Microsoft começou a vender oficialmente o Kinect para Windows em 12 países – o Brasil não está na lista – por US$ 249.

Metade dos usuários do Facebook entram no site via celular.

A Justiça sueca negou apelação do PirateBay e fundadores podem ser presos.

Banda larga 3G deve crescer 5x na AL, prevê GSMA.

A Sony anunciou perda de US$ 2,64 bilhões em 2011.